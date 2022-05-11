(ÖZET) Leeds United - Chelsea maç sonucu: 0-3

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Leeds United sahasında Chelsea'yi konuk etti. Chelsea sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Chelsea, 4. dakikada Maon Mount ile 1-0 öne geçti. ilk yarı bu skorla tamamlanırken, 55. dakikada Pulisic farkı 2'ye çıkardı. 83. dakikada sahneye çıkan Belçikalı golcü Romelu Lukaku, maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Leeds United'da Daniel James, 24. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve küme düşme hattından kurtulamayan Leeds United, 34 puanda kalırken, Chelsea ise 70 puana yükseldi.



