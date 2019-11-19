(ÖZET) LDLC ASVEL – Anadolu Efes maç sonucu: 84-90 (Efes – ASVEL özet izle)
Turkish Airlines EuroLeague’in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı LDLC ASVEL’i 90-84 mağlup etti. Temsilcimiz Efes, evinde birçok büyük takımı deviren ve lig maçları dahil 9’da 9 yapan ASVEL’i bu sezon iç sahada mağlup eden ilk takım oldu.
Turkish Airlines EuroLeague’in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda LDLC ASVEL ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, deplasmandaki mücadeleden 90-84'lük skorla galip ayrıldı.
Anadolu Efes, galibiyet serisini 3 maça çıkarırken toplamda da 9. maçındaki 7. galibiyetini elde etti.
Bu sezon Fransa Ligi’nde iç sahada 5’te 5 yapan; EuroLeague’de ise Olympiacos, Panathinaikos, Baskonia ve CSKA Moskova’yı mağlup ederek evinde 4’te 4 yaparak toplamda 9’da 9’luk derece elde eden ASVEL, sahasındaki ilk yenilgisini temsilcimizden aldı.
MAÇTAN BÖLÜMLER
Karşılaşmaya Tonye Jekiri'yi etkili kullanarak başlayan ASVEL, 7:07 kala 8-2 önde olan taraftı. Sonrasında Micic ve Beaubois ile dış şut isabetleri bulan temsilcimiz, 6:01 kala skoru 8-8 yaptı. Efes, Tibor Pleiss ile de 5:26 kala 10-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Sertaç ve Micic'in sayılarıyla temsilcimiz, 2:35 kala skoru 12-19'a getirdi. Maledon ve Jean-Charles Livio'dan katkılar alan ASVEL, 34 saniye kala skoru 22-23 yapsa da Anadolu Efes, çeyreği 22-25 önde tamamladı.
İLK ÇEYREK SONUCU: 22-25
Ev sahibi ekip, 8:39 kala Strazel'in üçlüğüyle 27-27'lik eşitliği yakaladı. Sonrasında Simon ve Peters ile rakibine karşılık veren temsilcimiz, 7:04 kala yine 29-35 ile üstünlüğü ele geçirdi. Sonraki bölümde tekrar etkili olmayı başaran ev sahibi kulüp, 33 saniye kala Lomazs'ın turnikesiyle 45-44 öne geçti. Temsilcimiz, ilk yarının sonunda hücum şansını kullanarak 45-46'lık skor ile soyunma odasına gitmeyi başardı.
İLK YARI SONUCU: 45-46
Üçüncü çeyreğe pota altı oyuncuları ve Shane Larkin'in performansıyla etkili başlayan temsilcimiz, 4:37 kala 53-61'lik üstünlüğü yakaladı. Jordan Taylor ve Charles Kahudi'den üst üst üçlük isabetleri bulan ev sahibi ekip, 2:12 kala skoru 62-63'e getirdi. Son bölümde temsilcimiz, skor üstünlüğünü koruyarak üçüncü çeyreği 66-70 üstün tamamladı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 66-70
ASVEL, son çeyreğe iyi bir giriş yaparak Jordan Taylor ve Maledon'un sayılarıyla 8:49 kala 71-70'lik üstünlüğü yakaladı. Beaubois ile reaksiyon gösteren temsilcimiz, 7:47 kala yine 71-75'lik üstünlüğü elde etti. Anadolu Efes, 3:41 kala da skoru 73-82'ye getirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 84-90'lık skorla galip ayrıldı.
MAÇ SONUCU: 84-90