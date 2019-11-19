Turkish Airlines EuroLeague’in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda LDLC ASVEL ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, deplasmandaki mücadeleden 90-84'lük skorla galip ayrıldı.

Anadolu Efes, galibiyet serisini 3 maça çıkarırken toplamda da 9. maçındaki 7. galibiyetini elde etti.

Bu sezon Fransa Ligi’nde iç sahada 5’te 5 yapan; EuroLeague’de ise Olympiacos, Panathinaikos, Baskonia ve CSKA Moskova’yı mağlup ederek evinde 4’te 4 yaparak toplamda 9’da 9’luk derece elde eden ASVEL, sahasındaki ilk yenilgisini temsilcimizden aldı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmaya Tonye Jekiri'yi etkili kullanarak başlayan ASVEL, 7:07 kala 8-2 önde olan taraftı. Sonrasında Micic ve Beaubois ile dış şut isabetleri bulan temsilcimiz, 6:01 kala skoru 8-8 yaptı. Efes, Tibor Pleiss ile de 5:26 kala 10-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Sertaç ve Micic'in sayılarıyla temsilcimiz, 2:35 kala skoru 12-19'a getirdi. Maledon ve Jean-Charles Livio'dan katkılar alan ASVEL, 34 saniye kala skoru 22-23 yapsa da Anadolu Efes, çeyreği 22-25 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-25

Ev sahibi ekip, 8:39 kala Strazel'in üçlüğüyle 27-27'lik eşitliği yakaladı. Sonrasında Simon ve Peters ile rakibine karşılık veren temsilcimiz, 7:04 kala yine 29-35 ile üstünlüğü ele geçirdi. Sonraki bölümde tekrar etkili olmayı başaran ev sahibi kulüp, 33 saniye kala Lomazs'ın turnikesiyle 45-44 öne geçti. Temsilcimiz, ilk yarının sonunda hücum şansını kullanarak 45-46'lık skor ile soyunma odasına gitmeyi başardı.

İLK YARI SONUCU: 45-46

Üçüncü çeyreğe pota altı oyuncuları ve Shane Larkin'in performansıyla etkili başlayan temsilcimiz, 4:37 kala 53-61'lik üstünlüğü yakaladı. Jordan Taylor ve Charles Kahudi'den üst üst üçlük isabetleri bulan ev sahibi ekip, 2:12 kala skoru 62-63'e getirdi. Son bölümde temsilcimiz, skor üstünlüğünü koruyarak üçüncü çeyreği 66-70 üstün tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 66-70

ASVEL, son çeyreğe iyi bir giriş yaparak Jordan Taylor ve Maledon'un sayılarıyla 8:49 kala 71-70'lik üstünlüğü yakaladı. Beaubois ile reaksiyon gösteren temsilcimiz, 7:47 kala yine 71-75'lik üstünlüğü elde etti. Anadolu Efes, 3:41 kala da skoru 73-82'ye getirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 84-90'lık skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 84-90