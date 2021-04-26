ÖZET | Lazio - Milan maç sonucu: 3-0

Serie A'nın 33.hafta maçında Lazio evinde Milan'ı 3-0 yendi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika görev yaptığı maçı kazanan Lazio, puanını 61 yaptı ve Avrupa Kupaları iddiasını sürdürdü.

Ev sahibi takım adına golleri 2. ve 51.dakika Correa, 87.dakikada Ciro Immobile attı. Lazio adına Fenerbahçe 'den sezon başında transfer olan Vedat Muriç son dakikalarda görev aldı

Lazio, iç sahadaki galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Milan ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Milan bu sonuçla 66 puanda kaldı ve Atalanta'nın gerisinde 3.sıraya indi.

SERIE A PUAN DURUMU