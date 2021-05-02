ÖZET | Lazio-Genoa: 4-3

İtalya Serie A'nin 34. haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Lazio, sahasında Genoa'yı konuk etti. 7 gole sahne olan maçta gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

4-3 sona eren maçta Başkent ekibine galibiyeti getiren goller 30. ve 56. dakikalarda Joaquin Correa, 43. dakikada Ciro Immobile (penaltı) ve 48. dakikada Luis Alberto'dan geldi. Genoa'nın 47. dakikada Adam Marusic (kendi kalesine), 80. dakikada Gianluca Scamacca (penaltı) ve 81. dakikada Eldor Shomurodov ile bulduğu goller puan ve puanlar için yeterli olmadı. Mavi beyazlılarda eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi, maç kadrosunda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla puanını 64 yapan Lazio, Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürdü. Genoa ise 36 puanda kaldı.