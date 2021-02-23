ÖZET | Lazio - Bayern Münih maç sonucu: 1 - 4

Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Bayern Münih, Lazio deplasmanında da şov yaptı. İtalya'da rakibini Lewandowski, Musiala, Sane ve Acerbi'nin kendi kalesine attığı gollerle 4-1 yenen panzerler avantajı cebine koydu

Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 18 maça çıkan ve 17 kez galip gelen Bayern Münih bu maçlarda 65 gole ulaşmış oldu









Bayern Münih 9.dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti

Bayern Münih 24.dakikada Musiala'nın golüyle 2-0 öne geçti

Bayern Münih 42.dakikada Leroy Sane'nin golüyle 3-0 öne geçti

Bayern Münih 47.dakikada Acerbi'nin kendi kalesine attığı golle 4-0 öne geçti

Ev sahibi Lazio, 49.dakikada Correa ile farkı 3'e indirdi. 1-4

Maçı Bayern Münih deplasmanda 4-1 galip tamamladı







