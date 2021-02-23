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ÖZET | Lazio - Bayern Münih maç sonucu: 1 - 4

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Lazio'yu deplasmanda farklı geçti. Son şampiyon adına ilk golü atan Robert Lewandowski ise Devler Ligi tarihinin en golcü 3. oyuncusu unvanına ulaştı

24 Şubat 2021, Çarşamba 00:56 Son Güncelleme:
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ÖZET | Lazio - Bayern Münih maç sonucu: 1 - 4

Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Bayern Münih, Lazio deplasmanında da şov yaptı. İtalya'da rakibini Lewandowski, Musiala, Sane ve Acerbi'nin kendi kalesine attığı gollerle 4-1 yenen panzerler avantajı cebine koydu

Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 18 maça çıkan ve 17 kez galip gelen Bayern Münih bu maçlarda 65 gole ulaşmış oldu


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Bayern Münih 9.dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti

Bayern Münih 24.dakikada Musiala'nın golüyle 2-0 öne geçti

Bayern Münih 42.dakikada Leroy Sane'nin golüyle 3-0 öne geçti

Bayern Münih 47.dakikada Acerbi'nin kendi kalesine attığı golle 4-0 öne geçti

Ev sahibi Lazio, 49.dakikada Correa ile farkı 3'e indirdi. 1-4

Maçı Bayern Münih deplasmanda 4-1 galip tamamladı


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