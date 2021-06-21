(ÖZET) Kuzey Makedonya - Hollanda maç sonucu: 0-3

Ukrayna ve Avusturya'nın ardından Kuzey Makedonya'yı da deviren Hollanda, fire vermeden Son 16 biletini kaptı. Johan Cruyff Arena'da Makedonya'yı Memphis Depay ile Georginio Wijnaldum'un iki golüyle avlayan ve sahadan 3-0 galip ayrılan Portakallar, 9 puanla grubu lider bitirdi. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılan Kuzey Makedonya ise turnuvayı puansız kapatarak elendi.

Kuzey Makedonya'nın 38 yaşındaki efsanesi Goran Pandev, Milli Takım formasını son kez Hollanda karşısında giydi.









Cüneyt Çakır’ın yönettiği grubun diğer maçında Avusturya, Ukrayna’yı 1-0 yenerek 6 puanla grubu 2. sırada tamamladı ve üst tura çıktı. Grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Ukrayna’nın ise üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Hollanda, 24. dakikada Memphis Depay, 51. ve 58. dakikalarda Georginio Wijnaldum’un ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.