(ÖZET) Krasnodar-Trabzonspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de haftayı Göztepe mağlubiyeti ile kapatan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Rus ekibi Krasnodar ile bu kez daplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçında rakibine 2-0 yenilen temsilcimiz yedek ve genç ağırlıklı bir kadro ile maça çıktı ve sahadan yine mağlup olarak ayrıldı. Bu kez Karadeniz ekibi sahadan 3-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Ünal Karaman'ın öğrencileri alınan bu sonuçla grupta bir puanda kaldı. Trabzonspor bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın 6. dakikasında sol kanattan Abdurrahim'in içeri çevirdiği topu Muhammet Akpınar kontrol etti fakat rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Poziyona yakın olan hakem oyunu devam ettirdi.

Maçta dakikalar 10'u gösterdiğinde ev sahibi ekip tehlikeli gelen taraf oldu. Tonny Vilhena'nın uzak mesafeden sol ayağıyla attığı şut üstten dışarı gitti.

Mücadelenin ilk sarı kartı 19. dakikada geldi. Hava topu mücadelesinde Muhammet Akpınar'a faul yapan Uros Spajic sarı kart gördü.

Talihsiz bir gol

Mücadelenin 27. dakikasında Krasnodar 1-0 öne geçti. Manuel Fernandes'in şutunda Serkan Asan'a çarpan top ağlarla buluştu ve skorda denge bozuldu. Trabzonspor, maçın başından beri pozisyon vermediği Krasnodar'a karşı Serkan Asan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup duruma düştü. Manuel Fernandes'in kötü vuruşunda Serkan, araya girmek isterken topu kendi ağlarına gönderdi.

Fernandes'ten şık gol

Maçta dakikalar 35'i gösterdiğinde Fernandes yine sahnede ve Krasnodar'ı 2-0'lık üstünüğe taşıyan golü kaydetti. Temsilcimiz ilk yarıda üst üste şanssız golleri kalesinde gördü. Suleymanov sağ kanattan sol ayağıyla ortaladı ve ceza sahasındaki Fernandes'in topuğuyla yaptığı ufak dokunuşun ardından top ağlara gitti.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Trabzonspor etkili bir atakla geldi. Trabzonspor rakibini eksik ve dengesiz yakaladı ancak Kamil Ahmet'in sağ taraftaki Muhammet'e attığı pasta savunma araya girmeyi başardı.

Avdijaj kaleciyi geçemedi

Bu pozisyonun hemen bir dakika sonrasında yine temsilcimiz tehlike yaratan taraf oldu. Ancak Avdijaj kaleiciyi geçemedi. Avdijaj'ın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci başarılı bir kurtarışla topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmayınca hakem devreyi bitren düdüğü çaldı. Krasnodar soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle giden ekip oldu.

Karşılaşmanın 2. yarısı başladı. Her iki takım da ilk yarıdaki 11'leri ile sahada yer aldılar.

Erce'den güzel kurtarış

Maçın 50. dakikasında ilk kez Trabzonspor kalesini koruyan Erce Kardeşler müthiş bir kurtarışa imza attı. Hücum yönüne göre sağ kanattan kullanılan Krasnodar köşe vuruşunda Spajic yakın mesafeden kafayı vurdu fakat Erce'den harika bir kurtarış geldi.

Maçın 58. dakikasında Trabzonspor şansını uzaktan denedi. Ancak gol sesi çıkaramadı. Ahmet Canbaz ceza yayının biraz gerisinden sağ ayağıyla sert vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

İlk oyuncu değişikliği 63. dakikada ev sahibi Krasnodar tarafından gerçekleştirildi. Skoru değiştiren isim olarak dikkat çeken Munael Fernandes oyundan çıkan isim olurken oyuna dahil olan isim Yudkin oldu.

64'te Suleymanov'u faulle durduran Gaston Campi sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Trabzonspor'da bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Nwakaeme, Avdijaj'ın yerine oyuna dahil oldu. Avdijaj oyundan çıkarken tepki gösterdi.

Bir oyuncu değişikliği de yine Krasnodar'dan geldi. Tecrübeli forvet Ari yerini Ivan Ignatyev'e bıraktı.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Trabzonspor yine gole yaklaşan taraf oldu. Kamil Ahmet rakibinden kazandığı topla rakip yarı ceza sahasına yaklaştı ve şutunu attı fakat top az farkla dışarı gitti.

73. dakikada Trabzonspor oyuncu değişikliğine gitti. Trabzonspor'un genç forveti Muhammet Akpınar oyundan çıktı. Kalan dakikalarda Norveçli golcü Alexander Sörloth görev yaptı.

Değişikliğin hemen ardından Trabzonspor yine bir ataktan daha yararlanamadı. Petrov, Trabzonspor ceza sahası içerisinde tehlikeli bir noktada topla buluştu fakat Fernandes kritik bir müdahaleyle topu kornere gönderdi.

77'de ev sahibi ekip son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Kristoffer Olsson'un yerine oyuna giren isim Kambolov oldu.

Mücadelenin 85. dakikasında Serkan'ın hatalı pasında araya giren Ignatyev kaleci Erce'yle karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı fakat Trabzonspor kalecisi gole izin vermedi.

87'de Ünal Karaman üçüncü hamlesini de yaptı ve Yusuf Sarı, Kamil Ahmet'in yerine oyuna giren isim oldu.

Kornerden gelen gol

90+3. dakikada Krasnodar aradaki farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Ignatyev duran topta ceza sahasında iyi bir şekilde yükselince topu ağlara göndermeyi başardı. Hücum yönüne göre sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ignatyev vuruşunu yaparak skoru 3-0'a getirdi.

Nwakaeme'den güzel gol

Krasnodar'ın golünün hemen ardından Nwekaeme'den de harika bir gol geldi ve skor 90+4'te 3-1'e geldi. Nwakaeme ceza sahasının sol çaprazından sağ ayağıyla çok sert vurdu ve top uzak köşeden ağlarla buluştu.

Mücadelede son düdük çaldı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında Trabzonspor deplasmanda Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini de Trabzonspor'a karşı alarak puanını 6'ya yükseltirken, bu maçta da galibiyetle tanışamayan bordo mavililer ise 1 puanla grupta son sırada yer aldı.

STAT: Krasnodar

HAKEMLER: Benoit Bastien xxx, Hicham Zakrani xxx, Frederic Haquette xxx (Fransa)

KRASNODAR: Kritsyuk xxx - Petrov xxx, Martynovich xxx, Spajic xxx, Ramirez xxx- Olsson xxx (Dk.77 Kambolov x), Vilhena xxx, Fernandes xxx (Dk. 63 Utkin x), Suleymanov xxx, Stotsky xxx, Ari xxx (Dk. 67 Ignatyev x)

TRABZONSPOR: Erce x - Serkan xx, Campi xx, Fernandes x- Abdurrahim xx, Hosseini xx, Doğan x, Kamil Ahmet x (Dk. 86 Yusuf), Ahmet Canbaz xx, Avdijaj x (Dk. 65 Nwakaeme xxx), Muhammet x (Dk. 72 Sörloth x)

GOLLER: Dk. 27 (KK) Serkan, Dk. 35 Manuel Fernandes, Dk. 90+2 Ignatyev (Krasnodar) - Dk. 90+3 Nwakaeme (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Spajic (Krasnodar) - Avdijaj, Campi (Trabzonspor)

Maçın 11'leri

Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari

Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet

Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun 4. haftasında Krasnodar takımına konuk olan Trabzonspor, 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, eksik oyunculara rağmen kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Yusuf Sarı, Filip Novak gibi diğer as oyuncularını da yedek kulübesinde oturtarak, Süper Lig’deki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi rotasyon yaptı.

Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı Göztepe maçından 8 farklı isimle sahaya çıktı. Teknik direktör Karaman, kalede Uğurcan’ın yerine Erce Kardeşler’e, sağ bekte Joao Pereira’nın yerine Serkan Asan’a, stoperde Hüseyin’in yerine Gaston Campi’ye, sol bekte Novak’ın yerine Abdurrahim Dursun’a, Jose Sosa’nın yerine Majid Hosseini’ye, Yusuf Sarı’nın yerine Donis Avdijaj’a, Nwakaeme’nin yerine Kamil Ahmet Çörekçi’ye ve forvette Sörloth’un yerine Muhammet Akpınar’a görev verdi.

9 oyuncu yok, kaptan Kamil Ahmet Çörekçi

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Rusya’ya getirilmeyen Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Daniel Sturridge, Arda Akbulut ve Obi Mikel ile yorgunluk nedeniyle Joao Pereira, kadroda yer almadı.

Trabzonspor’da kaptanlar Sosa, Pereira ve Uğurcan’ın yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi, pazubendini takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

4 oyuncu ilk kez sahaya çıktı, Sosa’nın ilk yokluğu

Trabzonspor’da kaleci Erce Kardeşler, sol bek Abdurrahim Dursun, sağ bek Serkan Asan ve forvet Muhammet Akpınar, ilk kez resmi maçta forma giyen isimler oldu. Bordo-mavililer, sezon başından itibaren kaptan Jose Sosa’nın forma giymediği ilk maçına çıktı. Sakatlığı nedeniyle Rusya’ya getirilmeyen Sosa, 17 resmi maçın tamamında forma giymişti.

Taraftar desteği

Trabzonspor taraftarları, Krasnodar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım taraftarları tribünleri doldurmazken, bir grup Trabzonspor taraftarı da takımlarına destek vermek için stattaki yerlerini aldı.

Krasnodar yöneticileri tarafından karşılaşma öncesi Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerine dostluk yemeği verildi. Bordo-mavili kulübü yemekte, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp temsil etti.