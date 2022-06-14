(ÖZET) Kosta Rika-Yeni Zelanda maç sonucu: 1-0

..Ve Dünya Kupası'na katılacak son takım belli oldu... 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na son bir bilet kalmıştı. Kıtalararası Play-Off maçında Kosta Rika, Yeni Zelanda ile kozlarını paylaştı.

Dev maçta kazanan Kosta Rika oldu. Play-Off final maçına adeta Kuzey Amerika ekibi 1-0 önde başladı. Henüz maçın 3. dakikasında Joel Campbell sahneye çıktı ve Kosta Rika'yı 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikanın ardından Kosta Rika kontrollü oyunu tercih ederken, Yeni Zelanda rakip kaleye yüklendi. Ancak tüm bu ataklar sonuç vermedi, Kosta Rika yaptığı iyi savunmayla karşılaşmanın 90 dakikasından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Kuzey Amerika temsilcisi son Dünya Kupası biletini alırken, Okyanusya temsilcisi ise hayallerini 4 yıl sonrasına erteledi.

Kosta Rika, E Grubu'nda, İspanya, Almanya ve Japonya ile mücadele verecek.