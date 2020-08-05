(ÖZET) Kopenhag - Başakşehir maç sonucu: 3-0

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında FC Kopenhag'a 3-0'lık kötü bir skorla mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

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Maçtan dakikalar...

4' Kopenhag Jonas Wind'in golü ile maçta öne geçiyor. Rasmus Falk'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Guillermo Varela bekletmeden ceza alanına ortasını yapıyor. Pozisyonu iyi takip eden Jonas Wind'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un sağından ağlarla buluşuyor.

19' Gael Clichy'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nicolai Boilesen kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

24' Enzo Crivelli'nin pasıyla topla buluşan Demba Ba'nın, ceza sahası dışında uzak bir mesafeden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

31' Nicolai Boilesen'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top yan ağlarda kalıyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52' Kopenhag penaltıdan Jonas Wind'in attığı golle skoru 2-0 yaptı.

62' Rasmus Falk ceza alanı dışında basit bir duruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı. Umutlarımız azalıyor. Tur için Başakşehir'e 2 gol gerekiyor.









İki takımın maç kadroları:

Kopenhag:

Karl-Johan Johnsson - Guillermo Varela - Victor Nelsson - Nicolai Boilesen - Andreas Bjelland - Robert Mudrazija - Pep Mas Biel - Zeca - Mikkel Kaufmann - Jonas Wind - Rasmus Falk

Yedekler:

Sten Grytebust - Pierre Bengtsson - Bryan Oviedo - Karlo Bartolec - Sotiris Papagiannopoulos -Mohammed Daramy -Jens Stage

Başakşehir:

Mert Günok - Martin Skrtel - Junior Caiçara - Alexandu Epureanu - Gael Clichy - Demba Ba - Edin Visca - Mahmut Tekdemir - İrfan Can Kahveci - Mehmet Topal - Enzo Crivelli

Yedekler:

Ahmet Said Kıvanç - Volkan Babacan - Uğur Uçar - Emre Kaplan - Aziz Behich - Carlos Ponck - Danijel Aleksic - Eljero Elia - Berkay Özcan - Gökhan İnler - Fredrik Gulbrandsen