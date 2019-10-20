(ÖZET) Konyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi Konya'da kapandı. Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, Sergen Yalçınlı Malatyaspor'u konuk etti. Malatyaspor, henüz, 12. saniyede Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Konyaspor'u 1. dakikada Guilherme ve 52. dakikada Robin Yalçın'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Malatyaspor, 13 puana yükseldi ve haftayı averajla Galatasaray'ın önünde 5. sırada tamamladı.

Konyaspor ise 12 puanla 8. sırada yer aldı.

Serkan Kırıntılı'dan tarihi hata

Süper Lig ve Konyaspor'un başarılı kalecisi Serkan Kırıntılı'dan tarihi bir hata geldi. Tecrübeli eldiven, henüz 12. saniyede rakip Yeni Malatyaspor ataktayken topu ceza sahası dışında elle tutunca, kırmızı kart gördü. Serkan Kırıntılı, Türk futbol tarihinin en erken kırmızı kart gören futbolcusu olurken, 34 yaşındaki kaleci gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Henüz 12. saniyede Konyaspor yarı sahasına gönderilen hava topunu ceza sahası dışında eliyle kontrol eden kaleci Serkan Kırıntılı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

3. dakikada konuk ekip öne geçti. Guilherme’nin ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, top ağlara gitti: 0-1.

8. dakikada Fofana’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Guilherme’nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

33. dakikada Shengelia’nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda, kaleci Farnolle topu güçlükle çeldi.

38. dakikada Chebake’nin sağ kanattan ortasında, topa iyi yükselen Robin Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol kanattan ceza sahasına ortasını Skubic'in kafayla uzaklaştırmaya çalıştı. Skubic'in uzaklaştırdığı topu önünde bulan Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

60. dakikaka ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Guilherme'nin şutunu kaleci Ertuğrul kurtardı.

60. dakikada Shengelia'nın pasında topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in şutunu kaleci Farnolle kurtardı.

66. dakikada kullanılan serbest vuruşta Jevtovic'in sert şutunu kaleci Farnolle güçlükle kurtardı.

82. dakikada Gökhan Töre'nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Gökhan Töre'nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sakıb Aytaç'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtardı.

Karşılaşma BtcTurk Yeni Malatyaspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Candaş Erbil (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (x) - Skubic (xx), Ali Turan (xx), Anicic (xx), Alper Uludağ (x) (Dk. 1 Ertuğrul Taşkıran xx), Jevtovic (xx), Jonsson (xx) (Dk.87 Amir Hadziahmetoviç x), Ömer Ali Şahiner (xx), Shengella (xx) (Dk.69 Erdon Daci x), Milosevic (xx), Miya (xx)

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle (xxx) - Chebake (xx), Mustafa Akbaş (xx), Hadebe (xx), Sakıb Aytaç (xx), Robin Yalçın (xxx), Acguah (xx), Guilherme (xxx) (Dk. 75 Bifouma x), Donald (xx) (Dk. 87 Ahmet İldiz x), Fofana (xx) (Dk. 69 Gökhan Töre x), Jahovic (xx)

GOLLER: Dk. 4 Guilherme, Dk. 52 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor) - Mustafa Akbaş, Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 1 Serkan Kırıntılı (İttifak Holding Konyaspor)