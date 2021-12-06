(ÖZET) Konyaspor-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0-0

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve Alper Ulusoy'un yönettiği 90 dakika, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

4 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında sona eren İlhan Palut'lu Konya ekibi, üst üste 2. kaybını yaşadı. 27 puana ulaşan Yeşil Beyazlılar, bu sonucun ardından 27 puana ulaşırken averajla Fenerbahçe 'nin önünde 2. sırada yer aldı.

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Malatya temsilcisinin tecrübeli kalecisi Ertaç Özbir, yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vurdu ve takımının kazandığı 1 puanda başrol oynadı. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Galatasaray ve Konyaspor'la 0-0 berabere kalan Marius Sumudica'lı Malatya temsilcisi ise 14 puanla haftayı 18. sırada tamamladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise 16. haftada Alanyaspor 'u ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza alanına giren Çekiçi, rakibini çalımlayıp kaleye gönderdiği topu kaleci Ertaç kornere çelmeyi başardı.

8. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mounir’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.

27. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Cikalleshi’nin kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya çıktı.

39. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hafez rakibini çalımlayıp yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

53. dakikada Guilherme’nin sol kanattan yerden ceza alanına gönderdiği topa Soner vuruşunu yaptı ama top kaleci Ertaç’da kaldı.

67. dakikada sağ kanattan Hafez’in ceza sahasına yaptığı ortaya Adem’in kafa vuruşunda top kaleci Sehic’te kaldı.

80. dakikada Serdar’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Guilherme'nin gelişine şutunu kaleci Ertaç topu son anda çeldi.

87. dakikada Bytyqi’nin sağ kanttan penaltı noktasına gönderdiği topa Rahmanovic vurdu, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağın kornere çıkmasını sağladı.

90+3. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aabid’in sert şutunu kaleci Sehic iki hamlede kontrol etti.

Maçın hakemi Alper Ulusoy son düdüğü çaldı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx (Michalak dk. 86 ?), Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx (Mpoku dk. 61 xx), Hadziahmetovic xx, Serdar xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 61 xx), Bytyqi xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Hafez xx, Sadık xx, Wallace xx, Semih xx, Haddadi xx, Mallan xx, Aabid xx (Nshimirimana dk. 90+4 ?), Ndong xx, Mounir xx, Adem xx (Haqi dk. 90+1 ?)

Yedekler: Ahmet, Gameli, Ndizeye, Mert, Bwalya, Atakan, Mert Miraç, Muhammed

Teknik Direktör: Marius Şumudica

Sarı kartlar: Abdülkerim, Rahmanovic (Konyaspor), Şumudica (Teknik Direktör), Hafez, Sadık (Yeni Malatyaspor)