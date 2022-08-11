(ÖZET) Konyaspor - Vaduz maç sonucu: 2-4

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne dolu dizgin bir giriş yapan Konyaspor , 2.tur mücadelesinde BATE Borisov'u 3-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. Üçüncü turda ise rakip Vaduz oldu. Fakat Liechtenstein ekibi ile oynanan ilk maçta temsilcimiz sürpriz bir sonuç aldı. Yeşil- Beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Konya ekibi bugün de rövanş maçında şoku yaşadı. Liechtenstein 2.Lig temsilcisiyle kozlarını paylaşan temsilcimiz taraftarı önünde 18'de Guilherme'nin penaltısıyla 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı.

28'de Cedric Gasser ve 31'de Manuel Sutter'in golleriyle bir anda 2-1 geriye düşen Konyaspor ilk devreyi mağlup kapattı. Taraftarının da desteğiyle ikinci yarıda baskılarını artırması beklenen Yeşil-Beyazlılar 67'de yıkıcı darbeyi yedi. Türk asıllı İsviçreli futbolcu Tunahan Çiçek sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. 89'da ise Gasser umutlarımızı tamamen bitirdi. 90+4'te Hadziahmetovic ceza yayının oradan kazanılan frikikte şık bir golle son sözü söyledi ve maçın skorunu belirledi: 2-4.

Bu sonuçla geçen sezonun flaş ekibi Konyaspor, İsviçre 2.Lig ekibi karşısında aldığı yenilgiyle Avrupa'ya havlu attı. Vaduz ise bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Kritik mücadelenin hakemi Cuadra Fernandez ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

4' Hadziahmetovic sol kanattan korneri kullandı, ceza alanında Calva kafayı vurdu ancak aut.

ÖNCE ÇİZGİDEN ÇIKTI, SONRA PENALTI ÇALINDI!

17' Hadziahmetovic yine sol kanattan korneri kullandı, savunmadan seken topta Calva yarım vole vurdu, Vaduz savunması topu çizgiden çıkardı, devamında Rahmanovic topu içeri çevirmek istedi fakat Gasser'in eline çarpınca top hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

18' Beyaz noktanın başına geçen Guilherme fileleri sarsıyor. Konyaspor 1-0 önde!

21' Guilherme sol kanattan Paz'ı gördü, tecrübeli oyuncu uzaklardan vurdu, kaleci Büchel kornere çeldi.

GOL

28' Gajic serbest vuruşta topu içeri kesti, Gasser kalabalık savunmanın arasından vurdu ve top ağlarımızda: 1-1.

GOL

31' Uğurcan'dan büyük hata... Ceza sahasına yakın noktada yediği baskı sonucu Uğurcan topu kaybetti, Sutter karşı karşıya kaldığı Sehic'i mağlup etti: 1-2.

GOL İPTAL!

34' Vaduz sağ kanattan korneri kullandı, arka direkten kale dibine indirilen topu Sütter ağlarla buluştursa da ofsayt nedeniyle gol geçersiz. Mücadele 2-1 devam ediyor.

ÇOK NET KAÇTI!

44' Muriç sağ kanattan içeri ortaladı, kale dibinde bomboş olan Muhammet Demir'in şutunu kaleci Büchel çıkarıyor. Çok net pozisyonu harcadık...

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

AZ FARKLA AUT!

49' Hadziahmetovic sağ kanattan korneri kullandı, ön direkte Uğurcan kafayı vurdu fakat top az farkla dışarda.

51' Tunahan orta alanı çabuk geçti, uzaktan vurdu, kaleci Sehic sektirdi, Sasere vurdu, top yan ağlarda.

60' Michalak sağ kanatta çizgiye inip, rakibinden sıyrıldı, ardından dar açıdan kaleye vurdu, kaleci çıkardı, dönen topa Muhammet dokundu ancak aut.

65' Sağ kanattan Cikalleshi getirdi topu, yay üzerindeki Muhammet'e attı, Muhammet tekte arkasına bıraktı, Hadziahmetovic ayak içiyle şansını denedi top az farkla dışarda.

GOL

67' Gabriel orta alanı çalımlarla geçti, soluna gönderdi, sağ kanattan içeri hareketlenen Tunahan'a gelen topta, gurbetçi futbolcu ayak içiyle yerden vuruşla fileleri sarstı: 1-3.

79' Michalak sağ kanatta rakibinden sıyrılıp, içeri ortaladı, Cikalleshi kafayı vurdu ancak yandan aut.

88' Önce Adil sağ çaprazdan vurdu kaleci Büchel kornere çeldi, ardından kornerin devamında Bytiqi gelişine vurdu, top üstten dışarda.

GOL

89' Vaduz'un hızlı atağında Gasser skoru 4-1'e getiren golü kaydediyor.

90' Mücadelenin sonuna +5 ekleniyor.

GOL!

90+4' Hadziahmetovic ceza yayının oradan kazanılan frikikte harika bir gol attı ve maçın skorunu belirledi: 2-4.

Konyaspor - Vaduz 11'ler...

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Robert Muric, Muhammet Demir

Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel Isik, Iodice, Tolgahan Çiçek, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sutter, Sasere