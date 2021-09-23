(ÖZET) Konyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Trabzonspor , Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor 'a konuk oldu. Beşiktaş ’ın takıldığı haftada Konyaspor’u yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak olan Trabzonspor'a Konya ekibi geçit vermedi. Henüz 44. saniyede dakikada Andreas Cornelius ile öne geçen Fırtına, 8. dakikada Vitor Hugo'nun direkt kırmızı kart görmesiyle oyun hakimiyetini rakibine kaptırdı. 20. dakikada Endri Çekici ile eşitliği yakalayan Konyaspor, 46. dakikada yine Çekici'nin golüyle öne geçti.

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76. dakikada Amir Hadziahmetovic'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yaptığı 8 kurtarışla maça damga vurdu ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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İki takım da namağlup serisini sürdürürken Trabzonspor 14 puanla 2. sırada yer aldı. Konyaspor ise 12 puanla 5. sıraya yerleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Maç golle başladı!

GOL | İlk dakikanın içinde henüz 44. saniyede Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sol kanattan içeri çevirdiği topta Abdülkerim Bardakçı topu istediği gibi uzaklaştıramazken penaltı noktası üzerinde düzgün bir vuruş yapan Cornelius, takımını öne geçirdi: 0-1.

6. dakikada Trabzonspor, yine sol kanattan gelirken Nwakaeme'nin ortası Ahmet Çalık'tan dönerken tekrar topla buluşan Nwakaeme'nin şutu da yine Ahmet Çalık'tan döndü.

Trabzonspor 10 kişi kaldı

KIRMIZI KART | 8. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Trabzonspor'da Vitor Hugo, Skubic'in direkt ayak bileğine yakın bölgeye arkadan bastı ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

11. dakikada kırmızı kart pozisyonu sonucunda oluşan serbest vuruşta Guilherme'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır kornere yolladı.

17. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde Guilherme'nin ortasında Konyasporlu oyuncular arka direkte kafa vuruşuyla topu altı pasa indirirken Cornelius'un yaptığı ters vuruş çizgi üzerindeki Edgar Ie'den döndü.

Endri Çekiçi'den çok şık gol!

GOL | 20. dakikada Konyaspor'da Skubic'in pasıyla sağ kanatta hareketlenen Serdar Gürler'in son çizgiden yaptığı ortayı ceza sahası içinde Endri Çekiçi, çok şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-1.

22. dakikada orta alanda Cornelius'un pasında son anda Abdülkerim Bardakçı araya girdi ve Abdülkadir Ömür'ün karşı karşıya kalmesına izin vermedi.

22. dakikada kapılan top sonrası sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Cikalleshi'nin kafa vuruşu auta gitti.

28. dakikada Serdar Gürler'in yine sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada tehlikeli noktada Endri Çekiçi'nin yere vurdurarak yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

Konya'dan bir tehlike daha

29. dakika Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada Berat topu istediği gibi uzaklaştıramazken ceza sahası ön çizgisinde Amir Hadziahmetovic'in yaptığı vuruş auta gitti.

Konyaspor gole çok yaklaştı!

32. dakikada sol kanattan yapılan ortada altı pas üzerindeki bomboş pozisyonda Skubic'in yaptığı kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.

38. dakikada Skubic'in pasında ceza sahası içine giren Serdar Gürler'in altı pasa çevirdiği topu son anda Berat kornere yolladı.

39. dakikada sol kanattan yapılan ortada Cikalleshi'nin ceza sahası içinden gelişine yaptığı vuruş, Edgar'ın müdahalesi ile kornere gitti.

41. dakikada Hadziahmetovic ile duvar pası yaparak altı pasın sağ çaprazında topla buluşan Serdar'ın vuruşu Uğurcan'dan döndü.

41. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası ön çizgisinde Endri Çekiçi'nin sol ayakla gelişine yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

Konyaspor direğe takıldı!

45. dakikada Nwakaeme'den çok şık şekilde sıyrılan Serdar Gürler, aynı güzellikte ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekerken top direkten döndü.

45+2. dakikada Skubic'in ortasında Serdar Gürler'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

45+3. dakikada iki rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yerden yaptığı vuruş kaleci Sehic'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konyaspor golle başladı!

GOL | Konyaspor, ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Edgar'dan seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden ve rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Endri Çekici, net bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

49. dakikada Abdülkerim Bardakçı, Djaniny ile girdiği kafa topu mücadelesi sonrası rakibine yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

52. dakikada Konyaspor, 3. gole çok yaklaştı. Soner Örnek'in ceza sahası dışından attığı sert şutta top direğin yanından auta çıktı.

GOL | 76. dakikada Trabzonspor, Hadziahmetovic'in kendi kalesine attığı golle Konya deplasmanında eşitliği yakaladı.

Halil Umut Meler, son düdüğü çaldı ve 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.