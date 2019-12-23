(ÖZET) Konyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 0 - 1

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında 3 puan kazanmayı başardı.

Bordo Mavililer'de gol 38. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi. Norveçli golcü bu sezon 10. golüne ulaştı. Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 29 yaparken, Konyaspor ise 15 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar...

12. dakikada orta alandan gelişen Konyaspor atağında, Bajic’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic’in sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Uğurcan kurtardı.

31. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, rakip futbolcuları geçerek ceza sahasına giren Alper’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic’in şutu üstten dışarı çıktı.

32. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Milosevic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’nin ceza sahası içine açtığı ortaya kafa vuruşu yapan Sörloth, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

48. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Amir’in ceza sahası dışından vurduğu şut, kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

55. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası yakınlarında topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içine girerek vurduğu şutu, Konyaspor defansından Selim son anda kornere gönderdi.

70. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında, topla buluşan Miya’nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vurduğu şutu, kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

82. dakikada orta alanda gelişen Trabzonspor atağında topla buluşup kaleye doğru yönelen Yusuf’a faul yapan Ömer Ali, 2. sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İki takımın maç kadroları:

Konyaspor:

Serkan Kırıntılı - Selim Ay - Ali Turan - Alper Uludağ - Nejc Skubic -- Amir Hadziahmetovic - Deni Milosevic - Jens Jonsson - Ömer Ali Şahiner - Volkan Fındıklı - Rijad Bajic

Yedekler:

Ertuğrul Taşkıran - Mücahit Atalay - Ali Yaşar - Levan Shengelia - Farouk Miya - Ali Karakaya - Paolo Hurtado - Marko Jevtovic - Erdon Daci - Mücahit Can Akçay

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır - Filip Novak - Hüseyin Türkmen - Joao Pereira - Gaston Campi - Abdulkadir Parmak - Anthony Nwakaeme - John Obi Mikel - Jose Sosa - Daniel Sturridge - Alexander Sörloth

Yedekler:

Erce Kardeşler - Abdurrahim Dursun - Kamil Ahmet Çörekçi - Ivanildo Fernandes - Yusuf Sarı - Doğan Erdoğan - Ogenyi Onazi - Caleb Ekuban - Donis Avdijaj Fıratcan Üzüm