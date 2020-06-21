(ÖZET) Konyaspor - Sivasspor maç sonucu: 2-2
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu. Rakiplerinin kazandığı haftada hayati bir maça çıkan Konyaspor, son dakikada yediği golle 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından Yiğido 53 puanla haftayı 3. sırada tamamladı. Konyaspor ise 27 puanla düşme hattında yer aldı.
Süper Lig'in 28. haftasında alt sıralardan kurtula mücadelesi veren Konyaspor, zirve iddiasını sürdüren Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin 30. dakikasında Aroune Kone'nin golüyle öne geçen Sivasspor'a Konyaspor 37'de Nejc Skubic ile yanıt verdi. 44. dakikada sahneye çıkan Milosevic, takımını öne geçirdi. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda skoru belirleyen gol 90'da Skuletic'dem geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Rakiplerinin kazandığı haftada 1 puana razı olan Bülent Korkmaz'ın ekibi, 27 puana yükseldi ve ve haftayı düşme hattında tamamladı.
53 puana yükselen ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada fırsatı kaçıran Yiğido ise haftayı 3. basamakta tamamladı.
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STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Erkem Kan
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı- Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme (Dk. 43 Alper Uludağ), Jonsson, Shengelia (Dk.60 Jevtovic), Milosevic (Dk. 82 Daci), Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner (Dk.82 Thuram), Bajic
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa- Goiano (Dk. 89 Samba Camara), Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan(Dk. 46 Fernoando Andrade ), Claudemir, Yasin (Dk. 72 Petar Skuletic), Fatih (Dk. 58 Armin Derlek), Ziya (Dk. 72 Barış), Kone
SARI KARTI: Shengelia, Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Kone (Demir Grup Sivasspor)
GOLLER: Dk. 37 Skubic, Dk. 44 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 Kone, Dk. 89 Petar Sukuletic (Demir Grup Sivasspor)