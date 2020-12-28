ÖZET | Konyaspor - Rizespor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatan iki takımın mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konyaspor, 7. dakikada Amir Hadziahmetovic ile öne geçerken Çaykur Rizespor, rakibine 65. dakikada Tunay Torun ile cevap verdi. 90+6. dakikada Çaykur Rizespor'da Yasin Pehlivan, direkt kırmızı kart gördü.

Konyaspor evinde üst üste ikinci maçında da galibiyete kavuşamazken 14 maç sonunda 19 puana ulaştı. Deplasmandaki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Çaykur Rizespor da puanını 19 yaptı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 7. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Guilherme'nin ortasına ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Hadziahmetovic, Konyaspor'u öne geçirdi: 1-0.

10. dakikada Konyaspor, farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı. Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Daci, topuk basıyla Shengelia'nın karşı karşıya kalmasını sağladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shengelia'nın şutu auta gitti.

13. dakikada Konyaspor’un kazandığı topta Amir sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada sağ Çaykur Rizespor’da sağ kanattan Samudio taşıdığı topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Skoda’nın vuruşu dışarıya gitti.

23. dakikada Rizespor’un çıkarken kaptırdığı topu alan Daci'nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konyaspor - Rizespor mücadelesinde ikinci yarı başladı.

56. dakikada Çaykur Rizespor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Meriah kafayı vurdu. Kaleci Sehic’i aşan topu çizgide Jevtovic çıkardı.

GOL | 65. dakikada Konyaspor'un kullandığı serbest vuruş sonrası kontratak şansı yakalayan Rizespor'da Fernando'nun pasında Skoda'nın vuruşunu kaleci Sehic çıkarsa da dönen topta Tunay Torun, boş kaleye topu yollayarak eşitliği getirdi: 1-1.

84. dakikada Moroziuk’un doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

KIRMIZI KART | 90+6. dakikada Çaykur Rizespor'da Yasin Pehlivan, rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Burak Şeker, Kerem Ersoy , Mehmet Cem Satman

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Adil (Dk. 18 Uğur), Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Oguz Kağan (Dk. 67 Milosevic), Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk.83 Kravets), Daci

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan-, İsmail Köybaşı, Moroziuk, Talbi, Meriah, Fabricio (Dk. 76 Donsah), Yasin, Smamudio (Dk. 70 Michalak) , Tunay Torun (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Fernando (Dk. 83 Alberk), Skoda

GOLLER: Dk. 7 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 65 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Oğuz Kağan, Uğur (İttifak Holding Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Yasin (Çaykur Rizespor)