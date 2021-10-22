(ÖZET) Konyaspor - Kayserispor maç sonucu: 2-0
Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u Serdar Gürler ve Hadziahmetovic'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Konyaspor, 5 maç aradan sonra galibiyet aldı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Kayserispor'un kazanamama serisi 4 maça çıktı.
Konyaspor , Süper Lig 'in 10. haftasında Kayserispor'u konuk etti.
1. dakikada Bytyqi’nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda top üstten auta gitti.
8. dakikada Konyaspor, Serdar Gürler'in attığı golle 1-0 öne geçti.
19. dakikada Emrah Başsan’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan pası sonrası Gavranovic’in zayıf vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.
27. dakikada Çekiçi’nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
45+1. dakikada Konyaspor Hadziahmetovic'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
İlk yarı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
55. dakikada Kayserispor'da Kolovetsios, sarı kart gördü.
58. dakikada Konyaspor'da Ahmet Çalık, sarı kart gördü.
59. dakikada Kayserispor'da Hosseini, sarı kart gördü.
67. dakikada Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, sarı kart gördü.
68. dakikada Kayserispor'da Mensah, sarı kart gördü.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.