ÖZET | Konyaspor-Karagümrük maç sonucu: 5-1

Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor sahasında ligin flaş ekiplerinden Karagümrük'ü ağırladı. İlhan Palut'un öğrencileri maçta 1-0 geriye düşmelerine rağmen sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldılar ve 6 maç aranın ardından galibiyetle tanıştılar. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Ahmet Çalık, Cikalleshi (2), Bytyqi ve Shengelia kaydetti. Karagümrük'ün tek golü ise Jeremain Lens'ten geldi.

Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 45'e yükseltti ve düşme hattıyla arasındaki puan farkını açarak rahat bir nefes aldı. Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek isteyen Karagümrük ise 51 puanda kalarak rakiplerinin gerisinde kaldı.

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Maçtan dakikalar

Maçın ilk tehlikeli atağı henüz 2. dakikada Karagümrük'ten geldi. Borini ceza sahası yayı üzerinden şutu çekti, top savunmaya çarpıp kornere gitti.

Karşılaşmada dakikalar 19'u gösterdiğinde bu kez ev sahibi Konyaspor tehlikeyi yaratan ekip oldu. Sağ kanattan Bytyqi ortaladı, ceza sahası içinde Jevtovic tek vuruş yaptı ama kaleci Viviano topu kontrol etti.

Dönen topta bu kez de Karagümrük skoru değiştirme adına tehlikeyei yaratan takım oldu. Lens sağ çaprazdan ceza alanına girdi, içerideki Borini'ye topu aktarmak istedi savunma son anda ayak koydu.

VAR ofsayt dedi

Maçta dakikalar 24'ü gösterdiğinde Konyaspor'un golü VAR'dan döndü. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Bytyqi ortayı yaptı, ceza sahası içinde Cikalleshi kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Bahattin Şimşek, VAR'ın devreye girmesiyle pozisyonu tekrar izledi ve ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Lens skoru değiştirdi

GOL | Maçın 30. dakikasında Jeremain Lens takımı adına skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Borini ortayı yaptı, arka direkte Ndao topu çevirdi, Lens'e çarpan top ağlara gitti.

Konyaspor kısa sürede skoru eşitledi

GOL | Bu golün hemen ardından Konyaspor 33. dakikada Ahmet Çalık'ın golü ile kısa sürede skoru eşitledi ve maçta durum 1-1'e geldi. Sol kanattan gelen ortada ceza sahası içi sağ çaprazında Skubic topla buluştu, vuruşunu yaptı savunmaya çarpan top kornere gitti. Sol kanattan kullanılan kornerde Jevtovic ön direkte topu kafayla arkaya aşırttı, arka direkte Ahmet Çalık topu kafayla ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Konyaspor rakip kalede atak yapan taraf oldu. Bytyqi topu sol kanattan içeriye çevirdi, penaltı noktası üzerinde Sekidika vuruşu yaptı ama top Zukanovic'e çarptı.

VAR uyardı penaltı iptal

Dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde hakem Bahattin Şimşek, Konyaspor lehine penaltı düdüğünü çaldı. VAR'da pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltıyı iptal etti. İlk olarak hakem ceza sahası içinde Biglia'nın elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR devreye girdi ve penaltı iptal edildi.

Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ekipler sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldılar.

2. yarıda ilk tehlikeli atak Karagümrük'ten geldi. 55. dakikada sol kanattan gelen oraya Ndao ceza sahası içinde yükseldi, kafa vuruşunu yaptı ama top üstten auta gitti.

Cikalleshi'den üstünlük golü

GOL | Karşılaşmanın 61. dakikasında Konyaspor aradığı golü buldu ve maçta 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Guilherme ortayı yaptı, arka direkte Abdülkerim kafayı vurdu, kaleci Viviano'dan dönen topu Cikalleshi ağlara gönderdi.

Bytyqi bu kez sahnede

GOL | Mücadelede Konyaspor kontrolü ele almış durumda. 65. dakikada Bytyqi sahneye çıktı ve Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi sağ kanattan yerden ortaladı, ceza sahası içinde Bytyqi vuruşu yaptı ve kaleciye çarpan top ağlarla buluştu.

Konyaspor gollerinde getirmiş olduğu cesaretle Karagümrük kalesinde tehlikeler yaratmaya devam ediyor. 66. dakikada sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Sekidika, kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu yaptı ama top savunmaya çarptı ve kornere gitti.

Cikalleshi 2. golünü attı

GOL | Maçın 85. dakikasında Konyaspor Cikalleshi'nin bulduğu golle skoru 4-1'e getirdi. Ani gelişen Konyaspor hücumunda Cikalleshi kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Tecrübeli futbolcu maçtaki 2. golünü kaydetti.

Son sözü Shengelia söyledi

GOL | 90+3. dakikada Konyaspor'da Shengelia golü bulan isim oldu ve maçın skorunu belirledi. Rahmanovic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Shengelia, kaleci Viviano'yu çalımlayıp topu ağlara gönderdi.

Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti.

Maçın11'leri

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadzıahmetovic, Jevtovic, Rahmanovic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.

Karagümrük: Viviano, Balkovec, Serhat, Fatih, Zukanovic, Borini, Biglia, Efe, Aksel, Ndao, Lens.