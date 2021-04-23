ÖZET | Konyaspor-Hatayspor: 0-0

Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada takımlar, zaman zaman pozisyon bulsalar da sonuca gidemediler. Atakaş Hatayspor'un ataklarına kalesini kapatan ve şık kurtarışlar yapan yeşil beyazlıların kalecisi Sehic, takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağlayan isimlerin başında geldi. Konyaspor'da maçın uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonda penaltı bekleyen ve maçın bitiminde hakeme itirazlarını sürdüren Skubic, kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla İttifak Holding Konyaspor puanını 42'ye yükseltirken Hatayspor, haftayı 54 puanda kapattı. Konyaspor gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise ligden düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni sahasında konuk edecek. Süper Lig'in 38. hafta maçları haftaiçi oynanacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2: Gelişen Konyaspor atağında Hadziahmetovic'in uzaktan vurduğu sert şutta top kaleci Münir'de kaldı.

Dakika 25: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Rahmanovic'in vurduğu kafa vuruşunda kaleci Münir topu kornere çeldi.

Dakika 44: Konyaspor'da kaleci Sehic, kalesinde adeta devleşti. Gelişen Htayspor atağında Akintola'nın yakın mesafeden vurduğu şut kaleci Sehic'ten döndü. Dönen topa bekletmeden vuran Boupendza'nın şutunda Sehic yine gole izin vermedi. Son olarak Kamara'nın şutunu çıkaran Sehic, gole kalesini kapamayı başardı.

Dakika 45+2: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 50: Gelişen Konyaspor atağında Sekidika'nın vurduğu sert şutta top direkten döndü.

Dakika 90+4: Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Maçın bitiminde hakeme itiraz eden Konyasporlu Skubic, kırmızı kart gördü.

Konyaspor-Hatayspor maçı ilk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Rahmanovic, Skidika, Bytyqi, Cikalleshi.

Hatayspor: Münir, Billong, Santos, Popov, Katranis, Sackey, Aabid, Ribeiro, Kamara, Akintola, Boupendza.