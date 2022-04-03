ÖZET | Konyaspor - Göztepe maç sonucu: 3-0

Süper Lig 'in 31. haftasında Konyaspor , sahasında Göztepe 'yi konuk etti. Ev sahibi ekip 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan Ülgün ve 71. dakikada Zymer Bytyqi'nin attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Göztepe'de Cherif Ndiaye, 43. dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Konyaspor, Süper Lig'de ilk kez Göztepe'yi iç sahada mağlup etmeyi başardı. Bu sezon 31. maç sonunda 58. puanını alan Konyaspor, yeniden ikinci sıraya yükseldi. Büyük bir düşüş yaşayan Göztepe ise üst üste 8. mağlubiyetini aldı ve 31. maçı sonunda 27 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

GOL | 6. dakikada Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, topu Aytaç Kara'dan kazandı ve Göztepe'nin çıkarken yaptığı top kaybı sonrası ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sokol Cikalleshi, yaptığı vuruşla Konyaspor'u öne geçirdi: 1-0.

17. dakikada orta alanda kateden Çekiçi’nin pasıyla ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Bytyqi’nin sol kanttan ceza sahasına yaptığı ortaya kaleye doğru gitti. Kaleci Piric’in son anda müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı.

24. dakikada Skubic’in sağ kanattan ceza sahasına kullandığı taç atışında arka direğe aşırılan topta Bytyqi’nin kafa vuruşu isabetli olmadı.

GOL | 28. dakikada Konyaspor'da Endir Çekiçi'nin pasında sağ kanatta hareketlenen Amilton, içerdeki Sokol Cikalleshi'yi görürken golcü oyuncunun şık dokunuşunu kaleci Kenan Piric çıkarırken dönen topta Oğulcan Ülgün, takımı adına farkı 2'ye çıkarmayı başardı: 2-0.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil’in çaprazdan ceza alanına girip yerden arka direğe gönderdiği pozisyonda Ndiaye topu boş kaleye gönderemedi.

KIRMIZI KART | 43. dakikada Göztepe'de Cherif Ndiaye, Oğulcan Ülgün'e yaptığı sert hareket sonrasında sarı kart görmüştü. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, sarı kartı iptal ederek Cherif Ndiaye'ye kırmızı kartını çıkardı.

Konyaspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

46. dakikada Konyaspor'da Guilherme'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı etkili vuruşu Kenan Piric, köşeden çıkarmayı başardı.

56. dakikada Göztepe'de Berkan Emir'in çok uzak mesafeden kaleye yolladığı topu Ibrahim Sehic çıkardı.

58. dakikada Konyaspor'da Endri Çekiçi'nin pası sonucunda kaleciyle karşı karşıya kalan Zymer Bytyqi, topla yavaş hareket edince savunma önünü kapadı ve sol ayakla yaptığı vuruş auta gitti.

61. dakikada Abdülkerim Bardakcı, savunmadan topla çıktı ve sağ kanattaki Nejc Skubic'i gördü. Skubic'in ortasında arka direkteki Sokol Cikalleshi'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

65. dakikada Guilherme'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Konrad Michalak'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Göztepe kalecisi Kenan Piric çıkardı.

GOL | 71. dakikada Konyaspor'da orta saha yakınlarında sol çizgide topu alan Zymer Bytyqi, rakiplerinden topu kurtararak Göztepe ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla çok şık bir gole imza attı: 3-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Konyaspor, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic (Dk. 75 Barış), Adil, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan (Dk. 75 Musa), Hadziahmetovic, Amilton (Dk. 63 Michalak), Çekici (Dk.63 Rahmanovic), Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 75 Ahmed Hassan)

GÖZTEPE: Kenan - Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Soner (Dk. 62 Yalçın), Nwobodo (Dk. 46 Lourency), Aytaç (Dk. 75 Tijanic), Halil, Ndiaye, Jahovic (Dk. 62 Di Santo)

GOLLER: Dk. 6 Cikalleshi, Dk. 28 Oğulcan, Dk. 71 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KART: Murat (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 45+2 Ndiaye (Göztepe)