ÖZET | Konyaspor - Göztepe maç sonucu: 2-3

Konyaspor ile Göztepe Süper Lig'de 19. hafta maçında karşı karşıya geldi.
11. dakikada Soner'in şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.
17. dakikada Göztepe, Marko Mihojevic'in golüyle 1-0 öne geçti.
26. dakikada Cikalleshi’nin şutunda İrfan Can’ın uzandığı top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
30. dakikada Göztepe, Peter Zulj'un golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
34. dakikada Jevtovic kafayı vuruşunda İrfan Can’dan seken top, direkten geri geldi ve İrfan Can topu kontrol etti.
İlk yarı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Amir önünde kalan topu kontrol edip şutunu çekti ancak İrfan Can gole izin vermedi.
54. dakikada Konyaspor, Sokol Cikalleshi'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.
58. dakikada Göztepe, Peter Zulj'un golüyle skoru 3-1'e taşıdı.
62. dakikada Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi.
86. dakikada Amir'in sert şutunda İrfan Can topu kornere çeldi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Göztepe, Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.