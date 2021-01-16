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ÖZET | Konyaspor - Göztepe maç sonucu: 2-3

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, 19. hafta mücadelesinde depalasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

16 Ocak 2021, Cumartesi 10:36 Son Güncelleme:
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ÖZET | Konyaspor - Göztepe maç sonucu: 2-3

Konyaspor ile Göztepe Süper Lig'de 19. hafta maçında karşı karşıya geldi.

11. dakikada Soner'in şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

17. dakikada Göztepe, Marko Mihojevic'in golüyle 1-0 öne geçti.

26. dakikada Cikalleshi’nin şutunda İrfan Can’ın uzandığı top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

30. dakikada Göztepe, Peter Zulj'un golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

34. dakikada Jevtovic kafayı vuruşunda İrfan Can’dan seken top, direkten geri geldi ve İrfan Can topu kontrol etti.

İlk yarı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

53. dakikada Amir önünde kalan topu kontrol edip şutunu çekti ancak İrfan Can gole izin vermedi.

54. dakikada Konyaspor, Sokol Cikalleshi'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.

58. dakikada Göztepe, Peter Zulj'un golüyle skoru 3-1'e taşıdı.

62. dakikada Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

86. dakikada Amir'in sert şutunda İrfan Can topu kornere çeldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Göztepe, Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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