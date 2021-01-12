ÖZET | Konyaspor - Gaziantep FK maç sonucu: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi Konyaspor, 11. dakikada Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra ilk maçına çıkan Gaziantep FK'nın tek golü 90+4. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 11. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Bytyqi'nin ortasında ön direkte Erdon Daci, kafa vuruşunu yaptı. Arka direğe yönelen topta Marin Anicic, yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

GOL | 39. dakikada Konyaspor'da Bytyqi'nin sol kanada attığı uzun topta Ömer Ali Şahiner, Kubilay Aktaş'tan kurtulmayı başardı ve topu sürüp yaptığı düzgün vuruşla takımının farkı 2'ye çıkarmasını sağladı: 2-0.

44. dakikada Güray'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Eray topu çeldi.

45. dakikada Skubic'in ortasında ceza sahasında Musa'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

68. dakikada ceza sahasında Daci'nin şutu kaleci Çağlar'dan döndü. Topu önünde bulan Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışından Musa'nın şutu üstten auta çıktı.

GOL | 90+4. dakikada Gaziantep FK'da Muhammet Demir, şık bir röveşata ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Konyaspor, karşılaşmadan 2-1'lik sonuçla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Sut Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray - Skubic, Ahmek Çalık (Dk. 74 Oğuz Kağan), Anicic, Ali (Dk. 60 Jevtovic), Musa (Dk. 72 Milosevic), İsmail, Ömer Ali Şahiner (Dk. 60 Abdülkerim), Bytyqi, Eduok (Dk. 60 Cikalleshi) , Daci

GAZİANTEP FK: Çağlar - Djilobodji (Dk. 80 Vetrih), Tosca, Kubilay, Olkowski, Ribeiro (Dk. 46 Muhammet), Güray (Dk. 58 Kenan), Enver (Dk. 69 Oğuz Ceylan) Morais, Furkan (Dk. 46 Maxim), Mirallas

GOLLER: Dk. 11 Anicic, Dk. 39 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 90+4 Muhammet (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Ali, Musa, Oğuz Kağan, Eray (İttifak Holding Konyaspor) - Djilobodji, Morais (Gaziantep FK)



