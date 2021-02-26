ÖZET | Konyaspor-Gaziantep FK maç sonucu: 0-0

Süper Lig’in 27. haftasında Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

4. dakikada Gaziantep FK, Nouha Dicko ile bir gol buldu ancak gol, elle oynama gerekçesiyle VAR'ın uyarı sonrası iptal edildi.

18. dakikada Maxim’in sert şutunda top kaleci Eray Birniçan’dan döndü.

30. dakikada Jevtovic’in gelişine vurduğu top kaleci Günay Güvenç’te kaldı.

37. dakikada Mirallas’ın altıpas üzerinden vuruşunda top üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da gol olmayınca Konyaspor ile Gaziantep FK, 0-0 berabere kaldı.

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