Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Falcao, 39. dakikada Emre Akbaba ve 79. dakikada Adem Büyük attı.

Galatasaray, bu sonuçla puanını 33'e çıkararak zirve yürüyüşünü sürdürdü.

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Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etmeyi başardı.

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Konyaspor ise son 4 haftadaki 3. mağlubiyetini aldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Konyaspor'da Jevtovic'in uzaktan yaptığı vuruşu, kaleci Muslera çıkarmayı başardı. Dönen topta ise ofsayt bayrağı kalktı.

13. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta Emre Akbaba, topu Mariano'ya bıraktı. Brezilyalı oyuncunun vuruşu, savunmadan sekerken dönen topta Feghouli'nin gelişine çektiği şut kaleci Serkan'ın üzerine gitti.

16. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken Serkan'ın çıkardığı topta Falcao'dan önce savunma araya girerek topu kornere yolladı.

16. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Falcao'nun kafa vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı'nın üzerine gitti.

22. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı boşa çıktı ve sonrasında Donk kafayı vururken Konyaspor savunması topu kornere yolladı.

GOL | Maçın 26. dakikasında Falcao, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

37. dakikada Konyaspor'da sol kanattan hareketelenen Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, üstten dışarı gitti.

38. dakikada Konyaspor'da sol kanattan yapılan ortada altı pasın sağ çaprazında Skubic'in tehlikeli olabilecek pozisyonda yaptığı kafa vuruşu, dışarı gitti.

GOL | Galatasaray'da sol kanattan gelişen atak sonucunda Saracchi'nin içeri çevirdiği topta Emre Akbaba, topu kontrol edip sol ayakla direk dibine şık bir vuruş yaparak takımının adına farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Golün asistini yapan Saracchi, Süper Lig'deki 2. maçında 2. asistini yaparken Emre Akbaba ise bu sezon forma giydiği 3 resmi maçta 3. kez ağları havalandırdı.

SARI KART | Galatasaray'da 41. dakikada Feghouli, Ömer Ali Şahiner'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konyaspor'da ikinci yarı öncesi Jevtovic'in yerine Farouk Miya oyuna girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

51. dakikada Konyaspor'da Hadziahmetovic'in savunma arkasına attığı pasta içeri çevrilen topu, Galatasaray savunması karşılarken dönen topa gelişine Thuram'ın yaptığı etkili vuruş, auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 58. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Radamel Falcao'nun yerine Adem Büyük oyuna girdi.

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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konyaspor'da 59. dakikada Hadciahmetovic çıkarken Levan Shengelia giren isim oldu.

SARI KART | 63. dakikada Mario Lemina, sarı kart görerek önümüzdeki hafta cezalı duruma düştü.

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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada sakatlanan Saracchi'nin yerine Şener Özbayraklı oyuna girdi.

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GOL | Galatasaray'da sağ kanatta Mariano'nun ön direğe yaptığı ortaya düzgün bir vuruş yapan Adem Büyük, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konyaspor'da 80. dakikada Erdon Daci'nin yerine Paolo Hurtado oyuna girdi.

87. dakikada Konyaspor'da Shengelia'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı etkili vuruşu, Muslera parmaklarının ucuyla kornere yolladı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Konyaspor - Galatasaray 11'ler...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram

Galatasaray: Muslera, Marıano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Emre Akbaba, Ömer, Feghouli, Falcao

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Çaykur Rizespor maçının kadrosuna göre Süper Lig’in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları maçta ilk 11’de 8 değişikliğe gitti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan karşılaşmada Terim, Çaykur Rizespor maçının ilk 11’inde oynattığı Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Linnes, Belhanda, Sekidika, Taylan Antalyalı ve Adem Büyük’ün yerine Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Seri, Feghouli, Emre Akbaba ve Falcao’yu sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekip sahaya, Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao 11’i ile çıktı.

- İttifak Holding Konyaspor cephesi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise ligin 18. haftasında oynadıkları MKE Ankaragücü maçının kadrosuna göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlılarda MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11’de oynayan Volkan Fındıklı ve kart cezalısı Milosevic, Galatasaray karşısında ilk 11’de yer almadı. İttifak Holding Konyaspor’da bu oyuncuların yerine Hadziahmetovic ve Jevtovic’e ilk 11’de görev aldı.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor’da yeni transferlerden Sitya yedek kulübesinde yer aldı.

Ev sahibi takımın taraftarları, Galatasaray maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran yeşil-beyazlılar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Galatasaray taraftarı da tribündeki yerlerini alarak, takımlarını Konya deplasmanında destekledi.

- Futbolcular Elazığ ve Malatya’yı unutmadı

Futbolcular sahaya Elazığ’da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle "Geçmiş olsun Elazığ-Malatya, yanınızdayız" yazılı siyah pankartla çıktı.

- "Bir maç, binlerce kitap"

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin başlattığı "Bir maç, binlerce kitap" kampanyasına Konyaspor Nalçacılılar Taraftar Grubu destek vermiş ve taraftarları Galatasaray maçına davet ederek, "okumadığın kitapları getir" şeklinde açıklama yapmıştı.

Kampanyayla toplanan kitapların üniversite yetkililerine teslim edileceği ve kitapların ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderileceği bildirildi.