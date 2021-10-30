(ÖZET )Konyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de aldığı Trabzonspor ve Alanyaspor mağlubiyetleriyle zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe , 11. hafta maçında Konyaspor'a konuk oldu. Sahadan 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 19 puanda kalırken Konyaspor puanını 20'ye yükseltti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Konyaspor, 3. dakikada Soner Dikmen'in golüyle 1-0 öne geçti. 10. dakikada Abdülkerim Bardakçı farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. ilk yarı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. Karşılaşmanın 2. yarısının 84. dakikasında Sarı-Lacivertli ekip İrfan Can Kahveci ile farkı 1'e indirmiş olsa da sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'de mağlubiyetin yanı sıra oyun içerisinde sakatlanan futbolcular da ayrıca endişe yarattı. Enner Valencia, Altay Bayındır ve Luiz Gustavo sakatlıklarının ardından oyuna devam edemediler.

Maçtan dakikalar

Maç golle başladı

⏱ 3' GOL | Mücadelenin 3. dakikasında Soner Dikmen Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Savunmadan seken topu ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında önünde bulan Soner, ayağının dışıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

⏱ 7' Maçta dakikalar 7'yi gösterdiğinde Fenerbahçe etkili geldi. Rossi ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye vurdu, top kaleci Sehic'te kaldı.

Fark 2'ye yükseldi

⏱ 10' GOL | Ev sahibi Konyaspor 10. dakikada skoru Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle 2-0'a getirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Abdülkerim topu ağlara gönderdi.

⏱ 18' Enner Valencia'nın sağ kanattan içeri çevirdiği top, kaleye paralel bir şekilde taca gitti.

⏱ 25' Fenerbahçe'de Zajc, çalımlarla ceza sahasına girmek istedi fakat kalabalık Konyaspor savunmasına takıldı.

Konyaspor 3. gole çok yaklaştı

⏱ 34' Konyaspor, Cikalleshi ile net bir pozisyonundan yararlanamadı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Cikalleshi uygun pozisyonda vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

⏱ 39' Fenerbahçe etkili geldi. Nazım'ın ortasında Pelkas'ın kafa vuruşu auta gitti.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik birden

⏱ 40' Oyuncu değişikliği | Pelkas, Nazım Sangare ve Diego Rossi oyundan çıkarken yerlerine Novak, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun oyuna dahil oldular.

Net pozisyon

⏱ 44' Ceza sahası içinden Serdar Dursun'un vuruşunda savunma son anda araya girdi.

İLK YARI SONA ERDİ | Karşılaşmada ilk yarı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

⏱ 51' Valencia sağ taraftan topu ceza sahasına çevirdi, top kaleci Sehic'te kaldı.

Fenerbahçe direğe takıldı

⏱ 56' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Enner Valencia'nın kafa vuruşunu kaleci Sehic çıkardı. Ardından Valencia'nın rövaşatası bu sefer üst direkten geri döndü.

Gustavo sakatlandı

⏱ 57' Sarı-Lacivertli ekipte Luiz Gustavo sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Gustavo'nun yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

Mutlak gol pozisyonu

⏱ 63' Konyaspor, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Serdar Gürler'in yerden ortaya çevirdiği topa Konyasporlu futbolcular arka direkte bomboş durumda dokunamadı.

⏱ 65' Sarı kart | Fenerbahçe'de Miha Zajc, Çekiçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Altay Bayındır oyuna devam edemedi

⏱ 70' Fenerbahçe kalecisi Altay, Serdar Gürler ile çarpıştıktan sonra yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Altay'ın yerine Berke Özer oyuna dahil oldu.

⏱ 75' Fenerbahçe, Valencia ile gole yaklaştı. Tisserand'ın ortasında arka direkte Valencia topa dokundu. Şut yandan auta gitti.

Bir sakatlık daha! Fenerbahçe sahada 10 kişi

⏱ 76' Enner Valencia, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Değişiklik hakkı sona eren Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe farkı 1'e indirdi

⏱ 84' GOL | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci farkı 1'e indiren golü kaydetti. Serbest vuruşta İrfan Can direkt kaleye vurdu ve topu sağ köşeden ağlara gönderdi.

Sahada sinirler gerildi

⏱ 87' Saha içinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Mert Hakan Yandaş ve Cikalleshi sarı kart gördü.

⏱ 90+6' Sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak, ceza sahası içinden vuruşunu yaptı kaleci Berke'nin müdahalesi ile top yan ağlarda kaldı.

MAÇ SONA ERDİ | Karşılaşma Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.