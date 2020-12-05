ÖZET | Konyaspor - Erzurumspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig ’in 11. haftasında Konyaspor sahasında Erzurumspor'u konuk etti.

4. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı taç atışında savunmadan seken top penaltı noktası üzerinde Hurtado’nun önünde kaldı. Kaleci Kayacan Hurtado’nun vuruşunu rahat kontrol etti.

12. dakikada Erzurumspor'da Murat Uçar elle oynama gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

14. dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

35. dakikada Guilherme’nin sağdan kullandığı serbest vuruşta Uğur kafayı vurdu fakat top üstten auta gitti.

41. dakikada Rashad Muhammed kendi başına taşıdığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve sert bir şut çekti. Kaleci Sehic topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Hutado köşe vuruşunu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Kayacan topu çizgi üzerinde kontrol etti.

İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Eruzurumspor'da Obertan oyundan çıkarken İbrahim Akdağ oyuna girdi.

54. dakikada Erzurumspor'da Gökhan Kardeş sarı kart gördü.

63. dakikada Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor, Ezurumspor'u 2-0 mağlup etti.