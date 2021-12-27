(ÖZET) Konyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş 'ı 90. dakikada Ahmed Hassan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Konyaspor, lider Trabzonspor 'la puan farkını 7'ye indirdi.

Maçtan önemli dakikalar

Konyaspor - Beşiktaş maçı başladı.

5. dakikada Josef'in orta alandan gönderdiği pas ile ceza sahası içi sağ çaprazında topu kontrol eden Oğuzhan, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı fakat kaleci Sehic, topu iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Cikalleshi sol kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası içinde Soner, sırtı kaleye dönük bir şekilde kafa vuruşunu yaptı fakat top yandan auta gitti.

36. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Pjanic ortayı yaptı, Josef'in kafa vuruşu savunmadan sekip sağ çaprazda kale sahasında Batshuayi'nin önünde kaldı. Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Sehic, topu çıkardı.

39'da Michalak sağ kanattan ceza alanına girdi, savunmada Montero topa ayak koydu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topu önünde bulan Cikalleshi, sol ayağıyla uzak köşeye doğru sert vurdu fakat top yandann az farkla auta gitti.

44. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Guilherme sol ayağıyla ortaladı, kale sahası ön çizgisi üzerinden Abdülkerim'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Mücadelede ikinci yarı Konyaspor'un vuruşuyla başladı.

51. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan, yaya doğru pasını çıkardı. O bölgede bulunan Ghezzal, sol ayağının içiyle tek vuruş yaptı fakat top üstten auta çıktı.

57. dakikada Konyaspor'da M'Poku'nun yakın mesafeden serbest vuruşta yerden kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

58. dakikada Konyaspor'da M'Poku oyundan çıktı Rahmanovic oyuna girdi.

Direkten döndü!

59. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Batshuayi sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Sehic gole izin vermedi. Dönen top önce Larin'den ardından da savunmadan sol çaprazda Ghezzal'ın önünde kaldı. Ghezzal'ın sol ayağıyla vuruşu üst direkten geri geldi. Boşta kalan topa bu kez kafa vuran Ghezzal, yine kaleye isabet sağlayamadı ve top yandan az farkla auta çıktı.

Beşiktaş'ta Larin ve Oğuzhan oyundan çıkarken Can ve Güven oyuna girdi.

70. dakikada Konyaspor'da Cikalleshi'nin şutunu Ersin kurtardı.

73. dakikada Bytyqi sol kanattan sağ ayağıyla ortayı yaptı, savunmada Rıdvan'dan seken topu Cikalleshi'den önce kaleci Ersin yumruklayarak uzaklaştırdı.

75'te Josef'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

Konyaspor'da Bytyqi ve Cikalleshi oyundan çıktı, Çekiçi ve Ahmed Hassan oyuna girdi.

Beşiktaş'ta da Pjanic'İn yerine Atiba oyuna girdi.

83. dakikada savunmadan gönderilen uzun topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Ahmed Hassan, kayarak sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Ersin topu çıkardı.

Konya 90'da golü buldu!

90. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Michalak, sağ ayağının dışıyla ortayı yaptı, kaleci Ersin topu tokatladı. Daha sonra ceza sahası içi sağ çaprazında topu önünde bulan Skubic, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Penaltı noktası ile kale sahası ön çizgisinin arasında bulunan Ahmed Hassan, sırtı dönük bir şekilde yatarak topa vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Konyaspor Trabzonspor'la farkı 7'ye indirirken Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş'ta son dakika sarı kart gören Ghezzal cezalı duruma düştü.

Konyaspor - Beşiktaş 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Emre, Salih, Can, Atiba, Mehmet, Welinton, Kenan, Serdar, Güven

Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Konyaspor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş'ta 5 eksik var

Ligde bu akşam Konyaspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul’dan deplasmana 4 eksikle gitti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N’Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

Umut Meraş sağ beke geçiyor

Beşiktaş'ın Milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak. Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier’in cezalı olması ve Necip Uysal’ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

Konyaspor'da önemli eksikler

Konyaspor'da zorlu maç öncesi önemli isimlerin yokluğu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçına sınırda çıkan ve sarı kart gören Serdar Gürler ile Ahmet Çalık, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Oğulcan Ülgün'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.