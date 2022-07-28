(ÖZET) Konyaspor-BATE Borisov maç sonucu: 2-0

Konyaspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 3-0’ın rövanşında Belarus temsilcisi BATE Borisov’u konuk etti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan ilk mücadelede temsilcimiz sahadan 3-0’lık üstünlükle ayrılmıştı. İlhan Palut yönetimindeki Yeşil-Beyazlılar rövanşta ise dolu tribünler önünde sahaya çıktı ve rakibini 2-0 mağlup ederek bir üst tura ismini yazdırmayı başardı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi Konyaspor, 37. dakikada Rahmanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Yeşil-Beyazlı ekip 43. dakikada ise Calvo ile farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarının 73. dakikasında Cikalleshi 2. sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kalırken maçta başka gol olmadı ve Konyaspor rakibini 2-0 mağlup etti.

Konyaspor'un rakibi Vaduz

Turu geçen Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Slovenya ekibi Koper'i eleyen Vaduz ile mücadele edecek. Bu eşleşmede Konyaspor ilk maçı deplasmanda 4 Ağustos tarihinde, rövanşı ise 11 Ağustos'ta oynayacak.

Maçtan dakikalar

3'| Konyaspor'da sağ kanatta topla buluşan Muric, yerden kale alanına doğru pasını gönderdi. BATE Borisov savunması araya girerek pozisyonu engelledi.

12'| Konyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Bytyqi'nin ceza sahasına doğru gönderdiği topa Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden auta gitti.

19'| Konyaspor'da Hadziahmetovic ceza sahasının dışından sert bir şut gönderdi. BATE Borisov kalecisi Kudravets son anda topu çelmeyi başardı.

22'| Sol kanattan dip çizgiye inen Bytyqi'nin arka direğe doğru havalandırdığı topa Muric gelişine vurdu. Top kalecide kaldı.

30'| Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muric, uzak köşeye doğru topu gönderdi. Kaleci Kudravets'ten dönen topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Endri Çekici şutunu gönderdi Top üst direkten döndü.

GOL | Konyaspor, 37. dakikada Rahmanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Muric yerden penaltı noktasının gerisinde bekleyen Rahmanovic'e çıkardı. Sırtı kaleye dönük olarak topu kontrol eden Rahmanovic, dönerek vuruşunda golü ağlara gönderdi.

GOL | Konyaspor 42. dakikada Calvo'nun golüyle farkı 2'ye yükseltti. Köşe vuruşunda topun başına geçen Endri Çekici'nin ortasında Calvo kafa vuruşunda topu filelere gönderdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

58'| Sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin rakibinden sıyrılarak kale alanına çıkardığı topta Cikalleshi vuruşunu yapmak istedi ancak topa dokunamadı.

67'| Sağ kanattan ceza sahasına yönelen Cebrail'in ayağının dışıyla yaptığı ortaya Muhammet Demir kafa vuruşunu yaptı. Kaleci son anda topu kornere çeldi.

Kırmızı kart | Konyaspor'da Cikalleshi, 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Cikalleshi, rakibine yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Daha önce de sarı kartı bulunan futbolcu kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

MAÇ SONUCU | Konyaspor mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Konyaspor-BATE Borisov 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Endri, Muric, Bytyqi, Cikalleshi

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Bacharou, Dragun, Gromyko, Vasilevich, Bessmertny, Milic