(ÖZET) Konyaspor - Ankaragücü maç sonucu: 0-0

Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile sahasında karşılaştı. Taraftarının desteği ile mücadeleyi kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Konyaspor, aradığını bulamadı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

15'inci dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında defanstan seken topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

21'inci dakikada Erdon Daci'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.

31'inci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Korcan topu güçlükle kornere çeldi.

48'inci dakikada Canteros'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aydın Karabulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

52'nci dakikaka Bajic'in pasında ceza sahası üzerinde topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.

55'inci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Korcan topu güçlükle kornere çeldi.

84'üncü dakikada Canteros'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orgill'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

88'inci dakikada Skubic'in pasına hareketlenen Mücahit Can Akçay'ın sert şutunu kaleci Korcan kurtardı.

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STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Mehmet Metin (xx), Mehmet Kısal (xx)

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Anicic (xx), Ali Turan (xx), Ferhat Öztorun (xx) (Dk.73 Mücahit Can Akçay x), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Milosevic (xx) (Dk.79 Ali Yaşar x), Erdon Daci (xx), Bajic (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay (xx) - Kitsiou (xx), Kulusic (xx), Pazdan (xx), Mehmet Sak (xx) (Dk.87 Cebrail Karayel x), Moke (xx) (Dk.85 Faty x), Sedat Ağçay (xx), Aydın Karabulut (xx) (Dk.77 Sadaev x), Canteros (xx), İlhan Parlak (xx), Orgill (xx) SARI KARTLAR: İlhan Parlak, Faty (MKE Ankarağücü)