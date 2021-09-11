(ÖZET) Konyaspor-Altay maç sonucu: 3-1

Ligin iki flaş takımı Konyaspor ile Altay, Süper Lig 'in 4. haftasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda kozlarını paylaştı. Erkan Özdamar'ın yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor; sahadan 3-1 galip ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Yeşil Beyazlılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Mustafa Denizli'li Altay ise 6 puanla 7. sırada kaldı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren goller; Soner Dikmen, Abdülkerim Bardakçı ve Amar Rahmanovic'ten geldi. Altay'ın Ahmed Rayyan ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kappel’in sert şutunda kaleci Sehic gole ezin vermedi.

GOL | 7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cikalleshi’nin sol kanattan ceza sahasına pasına hareketlenen Soner Dikmen’in altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

GOL | 20. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Guilherme’nin orta sahaya yakın noktadan kullandığı serbest vuruşunda, ceza sahası içinde top yükselen Abdülkerim Bardakçı’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

38. dakikada Cebrail Karayel’in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut yan direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada Altay atağında sağ kanattan yapılan ortada Murat Akça’nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

45+4. dakikada hızlı atakta Serdar Gürler’in pasında, kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis’te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL | 83. dakikada sahne alan Amar Rahmanovic, skoru 3-0'a getirdi.

GOL | Altay'da Ahmed Rayyan, 90+3. dakikada attığı golle sonucu belirledi.

90 dakika, Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.