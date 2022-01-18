(ÖZET) Konyaspor - Adana Demirspor maç sonucu: 1-0

Konyaspor , Süper Lig 'in 22. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı. Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası ilk kez sahaya çıkan Konyaspor, 53. dakikada Rahmanovic'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve moral depoladı. 1 maçı eksik olan Yeşil Beyazlılar, bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti ve lider Trabzonspor 'u takibini sürdürdü. 6 maçlık galibiyet hasreti Konya'da sona eren Adana Demirspor ise 34 puanla 6. sırada kaldı.









Gol sonrası saha kenarına gelen futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık’ın 6 numaralı formasını kameralara gösterdi.

6. dakikada Ahmet Çalık için maç durdu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda İttifak Holding Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın 11 Ocak günü Ankara'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle iki takımda seremoni için sahaya üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu siyah renkli formayla sahaya çıktı. Milli futbolcu anısına 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Konyaspor, siyah formayla oyuna devam etti.

Maçın 6. dakikası ile 6 numarayı giyen Ahmet Çalık'ın anısına maç durdu. Taraftar sahaya kırmızı karanfil attı. Futbolcular da arkadaşları Ahmet Çalık'ı alkışlayarak andı. Ardından maç kaldığı yerden devam etti.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 maç cezası nedeniyle maçı tribünden izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında topla buluşan Vargas ceza sahası önü sol çaprazından kaleye yaptığı vuruşunda top üstten dışarı gitti.

9. dakikada sağ kanattan Michalak’ın pasıyla son çizgiye inen Skubic’in dar açıdan yaptığı vuruşta top kaleci Muric’te kaldı.

15. dakikada sol kanattan savunma arkasına sarkıp topla buluşan Bytyqi ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak kaleci Muric meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

16. dakikada kaleci Vargas’ın degajıyla topla buluşan Vargas ceza alanı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic topu çeldi.

33. dakikada Konyaspor’un kullandığı korner sonrası uzaklaştırılan top ceza sahasına tekrar gönderildi. Sol çaprazda topu kontrol eden Abdülkerim’in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Svensson’un sağ kanattan yerden kale önüne yaptığı ortada Adil ters bir vuruş yaptı. Top az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin sert şutunda top kaleci Muric’te kaldı.

45. dakikada Vargas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Alper'de kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

51. dakikada Bytyqi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Michalak'ın şutunda top kaleci Muric'den döndü. Dönen topu önünde bulunan Skubic'un şutunda defans topu uzaklaştırdı.

GOL | 53. dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda ceza sahasında Bytyqi'nin kafa vuruşunda top kaleci Muric'den döndü. Dönen topu önünde bulan Rahmanovic'in şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı:1-0.

Yeşil-beyazlı oyuncular gol sevince yedek kulübesine gelerek kutladı ve ardından kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formasını havaya kaldırıldı.

81. dakikada topla ceza sahasına giren Assambalonga'nın şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altay

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Rahmanovic (Dk. 77 Mpoku), Bytyqi (Dk. 89 Çekici), Soner (Dk. 89 Oğulcan), Hadziahmetovic, Michalak, Ahmed Hassan (Dk. 68 Cikalleshi)

ADANA DEMİRSPOR: Muric- Tayyip, Samet, Svensson, Alper (Dk. 68 İsmail ), Yunus, Sinan (Dk. 77 Castro), Vargas (Dk. 77 Akintola), Stambouli, Bjarnason, Assombalonga

GOLLER: Dk. 53 Rahmanovic ( İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Adil, Rahmanovic, Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Alper, Assambalonga (Adana Demirspor)