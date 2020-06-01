(ÖZET) Köln - Leipzig maç sonucu: 2-4

Bundesliga'da 29. haftanın perdesi RheinEnergie'de oynanan Köln - RB Leipzig maçıyla kapandı. Christian Dingert'in düdük çaldığı 90 dakika konuk ekip Leipzig'in 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Julian Nagelsmann'ın ekibine 3 puanı getiren goller; Patrik Schick, Christopher Nkunku, Timo Werner ve Dani Almo'dan geldi.

Köln'ün sayılarını ise Jhon Cordoba ile Anthony Modeste kaydetti.

Bu sonucun ardından 58 puana yükselen Leipzig, haftayı Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından 3. sırada kapattı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Köln ise 34 puanla 11. sırada yer aldı.



