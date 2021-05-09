ÖZET | Köln-Freiburg: 1-4

Almanya Bundeslga'nın 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Köln, Freiburg'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan farklı mağlup ayrıldı.
Freibug'a galibiyeti getiren goller, 18. dakika Nils Petersen, 20. dakikada Ermedin Demirovic, 90. dakikada Vincenzo Grifo ve uzatma dakikalarında Jonathan Schmid'ten geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise 49. dakikada Sebastian Andersson kaydetti. 61. dakikada Ondrej Duda Köln adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla 29 puanda kalan kırmızı beyazlılar, sezonun bitimine 2 hafta kala sondan ikinci sırada kaldı. Freiburg ise puanını 44'e yükseltti.