ÖZET | Köln - Bayer Leverkusen maç sonucu: 0-4

Bayer Leverkusen’in gollerini 8. dakikada Mitchell Weiser, 10. dakikada Moussa Diaby, 54. dakikada Patrik Schick ve 59. dakikada Florian Wirtz attı.
Bu galibiyetle Bayer Leverkusen puanını 28’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Puanı 27’ye yükselten Bayern Münih ise averajla ikinci sıradaki yerini korudu.
Hoffenheim’i deplasmanda 60. dakikada Yussuf Poulsen golüyle 1-0 mağlup eden Leipzig ise 27 puanla 3’üncü sırada bulunuyor.
Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Augsburg deplasmanda Arminia Bielefeld’i 1-0, Freiburg da deplasmanda Schalke 04’ü 2-0 yendi.
AA