ÖZET Kocaelispor-K.Maraş maç sonucu: 3-0

Sancaktepe ve Amed galibiyetleri ile çöküşe geçen Kocaelispor, Kahramanmaraş karşısında hayata döndü. İkinci yarıda açılan Körfez ekibi, 65'te Batuhan Er ile açılışı yaptı, 3 dakika sonra Benhur Keser takımını rahatlattı: 2-0. Mücadelenin skorunu belirleyen isim ise Hakan Demirci oldu: 3-0. Yeşil-Siyahlılar bu galibiyetin ardından Play-Off potasının 2 puan gerisinde 7. sırada yer aldı. Kocaelispor, gelecek hafta ligin iddialı ekiplerinden olan ve 3 maçtır galibiyete hasret kalan 24 Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Kahramanmaraş ise 3 puan özlemini 4 maça çıkartırken, 3 maç eksiği ile ateş hattının 1 puan üzerinde yer aldı.



