(ÖZET) Kocaelispor - Ankaragücü maç sonucu: 1-2

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Ankaragücü, altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı. Lider Ümraniyespor'un İstanbulspor'a 1-0 kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Başkent temsilcisi, rakibiyle puanları eşitledi ve averajla 2. sırada yer aldı. Ankaragücü'ne 3 puanı getiren goller, 33. dakikada Şahverdi Çetin ve 86. dakikada Murat Uçar'dan geldi.

Galibiyet hasreti 5 maça yükselen, 3 maçtır kaybeden ve 24 puanla 13. sırada kalan Kocaelispor'un 39. dakikada Michael Pereira ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı. Körfez ekibi, 34. dakikada Abdoulaye Cisse'nin gördüğü kırmızı kartla maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Orkun Aktaş (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)

KOCAELİSPOR: İsmet (x) - Aleksis (xx), Mehmet (xx), Musa (x), Atila (xx), Cisse (x), Mandjeck (x)(Dk.88 Kubilay), Dıop (xx), Pereira (x)(Dk.78 Semih), Rasheed (xx), Yiğit Ali (x)(Dk.59 Dino x)

MKE ANKARAGÜCÜ: Akın (xx) - Erdem (xx)(Dk.76 Paulo xx), Şahverdi (xx)(Dk.60 Ali Kaan xx), Eren (x), İshak (x)(Dk.60 Abdullah x), Yasin (xx), Zahid (xx)(Dk.83 Cem), Yusuf (xx), Sinan (xx), Murat (xxx), Aatıf (x)(Dk.76 Ariyibi x)

GOLLER: Dk.39 Pereira (Kocaelispor) - Dk.33 Şahverdi, Dk.86 Murat (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.34 Cisse (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: DK.64 Mandjeck, Dk.75 Diop (Kocaelispor) - Dk. 75 Yasin (MKE Ankaragücü)