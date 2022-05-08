(ÖZET) Kocaelispor - Altınordu maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor ile Altınordu karşı karşıya geldi, alt sıraları yakından ilgilendiren 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Körfez ekibi 41 puanla 17., İzmir temsilcisi ise 42 puanla 15. sırada haftayı kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

45’inci dakikada Altınordu savunmasından dönen topu ceza sahasının sağında karşılayan Mehmet Taş, sert bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.

50’nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Ahmet İlhan takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1

65’inci dakikada Kocaelispor savunmasından dönen topa penaltı noktasının sağından vuran Recep takımını öne geçirdi: 1-2.

88’inci dakikada kaleci Ali Emre’nin ceza sahası içinde yere bıraktığı topu takip eden Kolovos topu ağlara gönderdi: 2-2.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), İsmail Şencan (xx), Serkan Çimen (xx)

KOCAELİSPOR: İsmet (xx) - Mehmet Taş (xx), Musa (xx), Atila (x), Kolovos (xx), Gueye (xx), Diop (x)(Dk.68 Kubilay x), Mehmet Yılmaz (xx)(Dk.90 Alpay), Mazlum (xx), Samed Ali (x)(Dk.68 Pereira xx), Benhur (x)(Dk.84 Rasheed)

ALTINORDU: Ali Emre (xx) - Rıdvan (xx), Ali Dere (xx), Volkan (xx), Erdi (x)(Dk.11 Yusuf xx), Kubilay (xx), Ahmet İlhan (xxx), Recep (xxx), Hüsamettin (xx)(Dk.90 Anıl), Kürşad (xx)(Dk.72 Muzaffer x), Şeref (xx)

GOLLER: Dk.45 Mehmet Taş, Dk.88 Kolovos (Kocaelispor) - Dk.50 Ahmet İlhan, Dk.65 Recep, Yusuf (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk.47 Mehmet Yılmaz, Dk.83 Musa, Dk.90 Mehmet Taş (Kocaelispor) - Dk. 62 Kürşad, Dk.83 Kubilay, Dk.89 Yusuf (Altınordu)