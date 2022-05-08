(ÖZET) Kocaelispor - Altınordu maç sonucu: 2-2
Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kocaelispor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Körfez ekibi 41 puanla 17., İzmir temsilcisi ise 42 puanla 15. sırada haftayı kapattı.
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor ile Altınordu karşı karşıya geldi, alt sıraları yakından ilgilendiren 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Körfez ekibi 41 puanla 17., İzmir temsilcisi ise 42 puanla 15. sırada haftayı kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
45’inci dakikada Altınordu savunmasından dönen topu ceza sahasının sağında karşılayan Mehmet Taş, sert bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.
50’nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Ahmet İlhan takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1
65’inci dakikada Kocaelispor savunmasından dönen topa penaltı noktasının sağından vuran Recep takımını öne geçirdi: 1-2.
88’inci dakikada kaleci Ali Emre’nin ceza sahası içinde yere bıraktığı topu takip eden Kolovos topu ağlara gönderdi: 2-2.
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), İsmail Şencan (xx), Serkan Çimen (xx)
KOCAELİSPOR: İsmet (xx) - Mehmet Taş (xx), Musa (xx), Atila (x), Kolovos (xx), Gueye (xx), Diop (x)(Dk.68 Kubilay x), Mehmet Yılmaz (xx)(Dk.90 Alpay), Mazlum (xx), Samed Ali (x)(Dk.68 Pereira xx), Benhur (x)(Dk.84 Rasheed)
ALTINORDU: Ali Emre (xx) - Rıdvan (xx), Ali Dere (xx), Volkan (xx), Erdi (x)(Dk.11 Yusuf xx), Kubilay (xx), Ahmet İlhan (xxx), Recep (xxx), Hüsamettin (xx)(Dk.90 Anıl), Kürşad (xx)(Dk.72 Muzaffer x), Şeref (xx)
GOLLER: Dk.45 Mehmet Taş, Dk.88 Kolovos (Kocaelispor) - Dk.50 Ahmet İlhan, Dk.65 Recep, Yusuf (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk.47 Mehmet Yılmaz, Dk.83 Musa, Dk.90 Mehmet Taş (Kocaelispor) - Dk. 62 Kürşad, Dk.83 Kubilay, Dk.89 Yusuf (Altınordu)