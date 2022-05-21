ÖZET | Kocaelispor - Adanaspor maç sonucu: 4-1

Spor Toto 1. Lig’in son haftasında ligden düşmesi kesinleşen Kocaelispor, Adanaspor’u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada sol kanattan Berat'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Denizalp'in şutu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Rasheed meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Yiğitali Bayrak, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

67. dakikada Adanaspor kontratağında sağ kanattan Kadir Keleş'in içeriye çevirdiği topu Ciss ağlara yolladı. 2-1

78. dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un uzun pasında savunmaya da çarpan top Yusuf Efe'nin önüne düştü. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 3-1

90. dakikada Ümitcan Ekşi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Efe, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1

Stat: Kocaeli

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Orkun Aktaş xx

Kocaelispor: Doğukan Kaya xx, Yiğit Canguru xx, Alpay Çelebi xx, Hasan Hatipoğlu xx, Semih Karadeniz xx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Eren Türkkal dk. 86 ?), Denizalp Özdemir xxx, Mehmet Taş xx (Ümitcan Ekşi dk. 86 ?), Berat Kartal xxx (Yusuf Efe Yaman dk. 76 xx), Yiğitali Bayrak xx (Olcan Gökdemir dk. 82 ?), İbrahim Akanbi Rasheed xxx

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Musa Nizam

Teknik Direktör: Fırat Gül

Adanaspor: Özer Enes Soylu xx, Ulaş Zengin xx, Yiğithan Güveli xx, Isaac Donkor xx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xx, Efe Tatlı x (Celil Yüksel dk.46 x), Youssef Ait Bennasser xx (Berkan Fırat ? dk. 81), Harun Kaya x (Kadir Keleş dk. 46 xx), İbrahim Aksu x (Cem Özdemir dk. 46 x), Amadou Ciss xx, Hakan Eroğlu x (Eren Karadağ dk. 46 x)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Evren Korkmaz

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: İbrahim Akanbi Rasheed (dk. 4), Yiğitali Bayrak (dk. 63), Yusuf Efe Yaman (dk. 78 ve 90) (Kocaelispor), Amadou Ciss (dk. 67) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Yiğit Canguru (Kocaelispor), İbrahim Aksu, Efe Tatlı (Adanaspor)

Gönül Efe – Mehmet Ekrem Ceylan - Mustafa Taşören / KOCAELİ (İHA)