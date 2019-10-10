Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, deplasmandaki mücadeleden 68-56'lık skorla mağlup ayrıldı ve sezona 2'de 0 ile başladı. Fenerbahçe en son 2011-12 sezonunda EuroLeague'e iki mağlubiyet ile başlamıştı.

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Maç başladı.

Karşılaşamaya Lazic ve Gist'in sayılarıyla başlayan Kızılyıldız'a, temsilcimiz De Colo ve Kalinic ile karşılık verince ilk 2 dakikalık bölüm 5-5 eşitlikle geçildi. Lorenzo Brown ve James Gist'in sayılarıyla 5:44 kala skoru 9-5'e getirse de De Colo ve Bobby Dixon'ın sayılarıyla temmsilcimiz, 4:14 kala 9-10'luk üstünlüğü yakaladı. Lorenzo Brown ve Derrick Brown ikilisinden bulduğu sayılarla Kızılyıldız öne geçse de 54 saniye kala De Colo'dan gelen üçlükle temsilcimiz ilk çeyreği 15-16'lık skorla önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 15-16

Derrick Brown ve Davidovac ile basketler bulan Kızılyıldız, yeniden öne geçerek 6:25 kala skoru 22-18'e getirdi. Kenardan gelen Davidovac'tan önemli katkı alan Kızılyıldız, ilk 5 dakikalık bölümü de 24-21'lik skorla üstün geçti. 4:25 kala da Faye'nin üçlüğüyle skoru 27-21 yaptılar. De Colo'yu yeniden devreye sokan Fenerbahçe, 2:15 kala skoru 29-28'e getirdi. Oyuna dönen Lorenzo Brown ile yeniden etkinliği yakalayan Kızılyıldız, ilk yarıyı 35-30 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 35-30

Üçüncü çeyreğin başında Sloukas ve Vesely'den bulduğu sayılarla temsilcimiz, ilk dakika geçilirken skoru 35-34 yapmasına rağmen Ojo ile etkili olan ve Perperoglou ile sayılar bulan Kızılyıldız, 2:32 kala 48-39'luk üstünlüğü elde etti. Ojo'nun etkinliğiyle farkı koruyan Kızılyıldız, üçüncü çeyreği 51-43 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 51-43

Son çeyreğin başında Vesely'yi hücumda kullanan temsilcimiz, 5:20 kala Bobby Dixon'ın üçlüğüyle skoru 53-51'e getirdi. Fakat sonrasında Kızılyıldız'ın etkili savunma performansına karşı temsilcimiz, hücum etmekte zorlandı ve ev sahibi ekip karşılaşmadan 68-56'lık skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 68-56