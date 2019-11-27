(ÖZET) Kızılyıldız - Bayern Münih maç sonucu: 0-6

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'ı Robert Lewandowski'nin 14 dakikada 4 gol attığı maçta 6-0 mağlup etti.

27 Kasım 2019, Çarşamba 01:13 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Kızılyıldız - Bayern Münih maç sonucu: 0-6

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Alman devi Bayern Münih, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. 

Bayern Münih, rakibini 6-0 mağlup ederken Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski 14 dakikada attığı 4 gol ile yıldızlaştı. 

Bayern, Kızılyıldız karşısında 14. dakikada Leon Goretzka ile öne geçerken 53.,60.,64. ve 67. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle farkı 5'e çıkardı. Kapanışı ise 89. dakikada Corentin Tolisso yaptı. 

Robert Lewandowski, attığı 4 golle 5. maçındaki 10. golünü kaydetti.

Bayern Münih, bu sonuçla 5'te 5 yaparak puanını 15'e çıkararak son maçlar öncesi grup liderliğini garantilerken Kızılyıldız 3 puanda kaldı.

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