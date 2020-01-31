Turkish Airlines EuroLeague’in 22. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 85-78'lik skorla galip ayrılan temsilcimiz, 22. maçlar sonunda en yakın rakibine 3 galibiyetlik farkla liderliğini sürdürdü.

Üst üste 7. galibiyetini alan temsilcimiz, deplasmanlarda ise galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Temsilcimiz Anadolu Efes, karşılaşmaya çok etkili başladı. Singleton, Larkin ve James Anderson ile üst üste sayılar bulan Efes, 6:18 kala 0-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Stimac ve Dobric ile etkili olan Kızılyıldız, 9-2'lik seriyle 3:39 kala skoru 9-13 yaptı. Fakat Larkin'den gelen üst üste üçlüklerle temsilcimiz, 2:38 kala skoru yine 11-20'ye getirdi. Kalan bölümde Simon ile oyunu kontrol etmeyi başaran Efes, ilk çeyreği 16-24'lük skorla önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 16-24

İkinci çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan temsilcimiz, 8:22 kala skoru 16-34'e getirdi. Beaubois ile etkili olan Efes, 3:49 kala skoru 18-41 yaparken 2:58 kala da Larkin'in üçlüğüyle 20-44'lük üstünlüğü elde etti. Kalan bölümde Kızılyıldız, farkı 16 sayıya kadar indirse de son bölümde Larkin ve Beaubois ile sayılar bulan Anadolu Efes, ilk yarıyı 30-51'lik skorla üstün tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 30-51

Larkin ve Singleton ile üçüncü çeyreğe etkili başlayan Efes, 8:33 kala skoru 32-56'ya getirdi. Sonrasında Stimac ve Billy Baron ile etkili olan ev sahibi eip, 1:04 kala skoru 58-71 yaptı. Temsilcimiz, çeyreği de 58-72'lik skorla önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 58-72

Son çeyrekte temsilcimiz, 6:44 kala Pleiss'ın basketiyle skoru 62-79 yaptı. Sonrasında 9-0'lık seri yakalayan ev sahibi 2:09 kala skoru 71-79'a getirdi. 1:05 kala da Punter'ın basketiyle ev sahibi ekip, 76-82 ile farkı 6 sayıya kadar indirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayan 78-85'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 78-85

Kızılyıldız mts: 78 - Anadolu Efes: 85

Salon: Stark Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya)

Kızılyıldız mts: Brown 7, Baron 14, Simanic 2, Kuzmic, Dobric 5, Punter 12, Davidovac 15, Gist 3, Jenkins 2, Ojo 4, Stimac 14

Anadolu Efes: Larkin 24, Micic 6, Pleiss 6, Anderson 3, Singleton 13, Beaubois 11, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 7, Peters 5, Simon 8

1. Periyot: 16-24

Devre: 30-51

3. Periyot: 58-72