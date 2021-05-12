(ÖZET) Kırklarelispor - Kırşehir Belediyespor maç sonucu: 1-2

Misli.com 2. Lig play-off çeyrek final maçında Kırşehir Belediyespor, deplasmanda Kırklarelispor'u 2 - 1 mağlup etti. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golleri 34’üncü dakikada kendi kalesine İbrahim Sürgülü ve 90+5'te Volkan Altınsoy kaydetti.

Ev sahibi takımın tek golü ise 68'inci dakikada Emre Keleşoğlu'ndan geldi. Çeyrek final mücadelesinin rövanşı 16 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Misli.com 2. Lig’de play-off çeyrek finalinde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-0

Ankara Demirspor-Kocaelispor: 1-1

Kırmızı Grup

Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor: 0-2

Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor: 1-2