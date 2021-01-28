(ÖZET) Khimki - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 76-107

Turkish Airlines EuroLeague’in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Khimki Moskova’yı deplasmanda 107-76 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 23. maçında 13. kez kazanarak galibiyet serisini sekiz maça çıkardı. Khimki ise üst üste 14. mağlubiyetini, toplamda ise 23. maçında 21. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 18 sayı, 3 ribaund ve 3 asist üretti. Jan Vesely, 15 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile maçın yıldızı oldu. Marko Guduric 14 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile oynadı. Dyshawn Pierre de 12 sayı ve 4 ribaund üretti. Lorenzo Brown 11 sayı, 3 ribaund, 6 asist ile maçı tamamlarken Jarell Eddie de 10 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile çift haneli skora ulaştı.

1. çeyrek: 22-23

2. çeyrek: 44-53 (22-30)

3. çeyrek: 57-83 (13-30)

4. çeyrek: 76-107 (19-24)