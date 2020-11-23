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ÖZET Keçiörengücü-Akhisarspor maç sonucu: 6-0

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Akhisarspor’u farklı bir skorla 6-0 mağlup etti. 18 puana ulaşan Başkent ekibi, zirve takibine devam etti

23 Kasım 2020, Pazartesi 08:34 Son Güncelleme:
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ÖZET Keçiörengücü-Akhisarspor maç sonucu: 6-0

1. Lig’de pazar gününe Keçiörengücü damga vurdu. 38 yaşındaki hoca İlker Püren yönetiminde sezonun flaş takımı olan Başkent temsilcisi dün Akhisarspor’a karşı adeta gol oldu yağdı. Mor-Beyazlılar, ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan rakibini tam 6-0 yenerek hezimete uğrattı. Manaj’ın 18 ve 33. dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçen Keçiören, 45+1 ve 82’de Cem, 54’te Barış, 80’de ise Dodoo’nun golleriyle farka koştu. 13 puanda kalan Akigolar ise moral olarak çöktü. 


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