ÖZET Keçiörengücü-A. Demirspor maç sonucu: 1-0
Eskişehirspor karşısında zorlanan Adana Demir, Keçiören deplasmanından çıkamadı. Sezonun flaş takımı olan Başkent ekibi, güçlü rakibini tek golle devirirken zirve yolunda çok önemli engeli kayıpsız aştı. Lacivert-Mavililer ise liderin tam 5 puan gerisinde kaldı.
Haftaya 18 puanla zirve hedefiyle giren iki takım Başkent'te kozlarını paylaştı. 38 yaşındaki teknik adam İlker Püren yönetiminde sezona damga vuran Keçiörengücü'nün, güçlü rakibine karşı sergileyeceği performans merak konusuydu. Kırmızı-Beyazlılar, yine etkili bir oyun oynadı, tek golle kazandı. Adana Demirspor tahtın 5 puan gerisinde kalırken en önemli rakiplerinden birini daha geçmeyi başaramadı. 21 puana ulaşarak iyi futbolunu başarılı sonuçlarla süsleyen Keçiörengücü'nde ise teknik direktör İlker Püren ve oyuncuları alkış almaya devam etti.