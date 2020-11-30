ÖZET Keçiörengücü-A. Demirspor maç sonucu: 1-0

Haftaya 18 puanla zirve hedefiyle giren iki takım Başkent'te kozlarını paylaştı. 38 yaşındaki teknik adam İlker Püren yönetiminde sezona damga vuran Keçiörengücü'nün, güçlü rakibine karşı sergileyeceği performans merak konusuydu. Kırmızı-Beyazlılar, yine etkili bir oyun oynadı, tek golle kazandı. Adana Demirspor tahtın 5 puan gerisinde kalırken en önemli rakiplerinden birini daha geçmeyi başaramadı. 21 puana ulaşarak iyi futbolunu başarılı sonuçlarla süsleyen Keçiörengücü'nde ise teknik direktör İlker Püren ve oyuncuları alkış almaya devam etti.



