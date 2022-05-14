(ÖZET) Kayserispor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig 'de 37. haftanın perdesi Kayseri'de açıldı. Türkiye Kupası yarı finalinde şampiyon Trabzonspor 'u eleyerek final bileti alan ve moral depolayan Kayserispor, ligden düşmesi haftalar önceden kesinleşen Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Malatya ekibi üst üste 9. kez kaybederken 20 puanda kaldı. ligde 4 maç aradan sonra kazanan Kayserispor ise 47 puana yükseldi.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, 10. ve 45+4. dakikalarda Gökhan Sazdağı, 72. dakikada Hayrullah Erkip kaydetti.

Maçtan dakikalar

10'| Gökhan’ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ahmet topu sektirdi ancak defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

GOL | 11. dakikada Emrah’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16'| dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Kerem istediği vuruşu yapamayınca Lung tehlikeyi uzaklaştırdı.

29'| dakikada Yasir’in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Mustafa’nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet köşeden güçlükle çıkardı.

GOL | 45. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Emrah kullandı. Emrah'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Gökhan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

57'| Topla buluşan Mane, topu müsait durumdaki Gökhan’a çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökhan’ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

58'| Ceza sahası önünde topla buluşan Tetteh’in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

GOL | Kayserispor, 72. dakikada Hayrullah Erkip'in golüyle skoru 3-0'a getirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına yönelen Yasir, penaltı noktasına doğru topu çıkardı. Topla buluşan Hayrullah Erkip, fileleri havalandırdı.

78'| Kullanılan serbest vuruşun ardından topla buluşan Burak, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

88'| Hayrullah’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Campanharo’nun sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kayserispor - Yeni Malatyaspor 11'ler:

Kayserispor: Cenk, Ramazan, Kolovetsios, Uğur, Yasir, Campanharo, İbrahim, Gökhan, Emrah, İlhan, Mustafa

Yeni Malatyaspor: Ahmet, Awuku, Campi, Buğra, Barış, Tetteh, Hafez, Atakan, Umut, Miraç, Kerem

Stat: Kadir Has

Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Furkan Ürün xx

Yukatel Kayserispor: Cenk xx, Ramazan xx (Arif dk. 61 x), Kolovetsios xx, Uğur xx, Yasir x (Kemen dk. 76 x), İbrahim xx (Abdulkadir dk. 46 x), Campanharo x, Emrah xxx (Hayrullah dk. 46 x), Gökhan xxx, Mustafa x (Mane dk. 46 x), İlhan x

Yedekler: Lung, Bilal, Emre Demir, Carole, Bertolacci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Yeni Malatyaspor: Ahmet x, Barış x, Awuku xx, Campi x, Hafez x, Rahman x (Berat Mert dk. 84 ?), Atakan x (Erşan dk. 84 ?), Mert xx (Emircan dk. 84 ?), Umut x (Haqi dk. 74 x), Kerem xx (Burak dk. 57 x), Tetteh x

Yedekler: Murat, Abdulsamed, Yiğit, Berat Yaman, Muhammed,

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Gökhan (dk. 11 ve 45), Hayrullah (dk. 72) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Campanharo (Kayserispor), Atakan, Tetteh, Rahman (Yeni Malatyaspor)