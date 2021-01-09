ÖZET | Kayserispor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0

11 maç sonra geçen hafta kazanan Kayserispor bu kez 18. hafta maçında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Yeni Malatyaspor ise galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı.

Kayserispor'un tek golü 10. dakikada geldi. Köşe vuruşu sonrası Campanharo'nun dokunuşu Semih Kaya'ya çarptı ve filelerle buluştu.

Kayserispor bu pozisyon öncesinde Denis Alibec ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Kayserispor puanını 19'a çıkartırken Yeni Malatyaspor 21 puanda kaldı.

Kayserispor gelecek hafta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



