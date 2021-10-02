ÖZET | Kayserispor - Trabzonspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 8. haftasında Trabzonspor , deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı mücadeleden Bakasetas'ın attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini 12. dakikada çok şık bir vuruşla, 60. dakikada ise penaltıdan Anastasios Bakasetas atarken Kayserispor'un tek golü 41. dakikada Emrah Başsan'dan geldi.

Ligde iki hafta gelen üst üste beraberlikler sonrası yeniden galip gelen Trabzonspor, 8 maç sonunda 18 puana ulaşırken iç sahadaki ilk yenilgisini alan Kayserispor, 11 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

3. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme, sol kanattan içeri kat etti ve ceza sahası içinden yaptığı vuruşta son anda Kayserispor savunması pozisyonunu bozup topun kaleye gitmesine engel oldu.

4. dakikada Bruno Peres'in pasında Cornelius'un ceza sahası dışından çektiği sert şut, üstten dışarı gitti.

5. dakikada yine sağ kanattan Bruno Peres'in savunma arkasına attığı pas Marek Hamsik için biraz hızlıydı ve top auta gitti.

8. dakikada Kayserispor'un sol kanattan kullandığı kornerde Edgar Ie, Thiam'dan önce topa müdahale ederek kornere yolladı.

Cornelius, Lung'u geçemedi

9. dakikada Trabzonspor'da Cornelius, Kayserispor savunmasının çabasına rağmen topu kaybetmedi ve ceza sahası içi sağ çaprazda Lung ile karşı karşıya kalırken yaptığı vuruş, Rumen kaleciden geri geldi.

11. dakikada Kayserispor, hızlı gelirken Manuel Fernandes'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Edgar Ie, yatarak engelledi.

Muhteşem gol!

GOL | 12. dakikada Kayserispor'un atağı sonrası hızlı çıkan Trabzonspor'da Nwakaeme'nin pası Kayserispor savunmasından dönerken sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın 30 metreden sert şutu ağlarla buluştu: 0-1

Çok net fırsat!

19. dakikada Gervinho, sağ kanattan topu içeri çevirirken bomboş pozisyonda hızlı gelen topa Cornelius'un kayarak altı pas üzerinden yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

30. dakikada Kayserispor, sağ kanattan geldi. Emrah'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan dönerken sonrasında Kemen'in şutu farklı şekilde üstten auta çıktı.

Trabzonspor'dan bir tehlike daha

34. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çabuk kullandığı taç atışı ile Cornelius, sol kanattan ceza sahasına hareketlendi. İçeri çevirdiği topta Bakasetas, Nwakaeme'nin önüne bırakırken Nwakaeme'nin ceza sahası içi sol çaprazda uygun pozisyonda yaptığı vuruş dışarı gitti.

SARI KART | 35. dakikada Trabzonspor'da Siopis, Manuel Fernandes'e tehlikeli gelişebilecek atakta arkadan sarılarak onu durdurunca sarı kart gördü.

Cornelius, bu kez de direği geçemedi!

37. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Cornelius'un ceza sahasına girerken yaptığı çok sert vuruş, üst direkten geri döndü.

GOL | 41. dakikada Kayserispor'da Manuel Fernandes'in pasında sağ kanatta hareketlenen Onur Bulut'un ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Emrah Başsan, Kayserispor'a beraberliği getirdi: 1-1

Bu gol, Emrah Başsan'ın Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golü oldu.

Trabzonspor yine direğe takıldı!

44. dakikada Trabzonspor'da Marek Hamsik'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu Lung çıkarırken dönen topta Nwakaeme'nin vuruşu uzak kale direğine çarparak dışarı gitti.

Kayserispor - Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Kayserispor'da ikinci yarı öncesi Miguel Cardoso'nun yerine İlhan Parlak oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 56. dakikada Trabzonspor'da Gervinho ve Siopis oyundan çıkarlarken Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı oyuna girdiler.

PENALTI | 57. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Cornelius topu kontrol etmek isterken Uğur Demirok'un elle müdahalesi sonrası VAR'a giden Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı kararını verdi.

SARI KART | 59. dakikada penaltı pozisyonu sonrası Uğur Demirok, sarı kart gördü.

GOL | 60. dakikada Trabzonspor'da penaltıyı kullanan Bakasetas, kendisinin ikinci golünü atarak takımını yeniden öne geçirdi: 1-2

65. dakikada Kayserispor'un tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta Emrah Başsan'ın şutu üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 69. dakikada Trabzonspor'da Bakasetas'ın yerine Berat Özdemir oyuna girdi. Andreas Cornelius'un yerine de Djaniny oyuna dahil oldu.

Hamsik orta sahadan attı!

71. dakikada hakem atışı sonrası Marek Hamsik'in orta sahadan attığı gol, geçerli olmadı. Hakem atışında top, en az iki oyuncuya girmeden temas ederse oyun kale vuruşuyla başlar kuralı Tugay Kaan Numanoğlu tarafından uygulandı.

Djaniny karşı karşıya!

77. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny'nin vuruşunu Lung kurtardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 78. dakikada Kayserispor'da İbrahim Akdağ ve Manuel Fernandes oyundan çıkarlarken Gavranovic ve Carlos Mane oyuna girdiler.

81. dakikada Nwakaeme, ceza sahası içinde iki rakibinden kurtulurken son olarak karşı karşıya kaldığı Lung'u geçemedi.

85. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Mane, vuruşunu yaparken son anda Berat ayak koydu ve top kornere gitti.

SARI KART | 85. dakikada Kayserispor'da Emrah Başsan, penaltı itirazları sonucunda sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 86. dakikada Kayserispor'da Thiam'ın yerine Emre Demir oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 87. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme oyundan çıkarken Denswil oyuna dahil oldu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

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STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman Özay

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Fernandes (Dk. 78 Gavranovic), Emrah Başsan, Kemen, İbrahim Akdağ (Dk. 78 Mane), Cardoso (Dk. 46 İlhan Parlak), Thiam (Dk. 87 Emre Demir)

TRABZONSPOR: Uğurcan - Peres, Ahmet Can, Edgar, İsmail, Siopis (Dk 56 Yusuf Sarı), Hamsik, Bakasetas (Dk. 68 Berat Özdemir), Gervinho (Dk. 56 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme (Dk. 87 Denswil), Cornelius (Dk. 68 Djaniny)

GOLLER: Dk. 41 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor), Dk. 12, Dk. 59 Bakasetas, (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Uğur Demirok, Emrah Başsan, Emre Demir (Yukatel Kayserispor), Siopis (Trabzonspor)