ÖZET | Kayserispor - Konyaspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Ev sahibi Kayserispor, 45+4. dakikada Pedro Henrique'nin attığı penaltı golüyle öne geçerken Konyaspor'da Uğur Demirok, 89. dakikada penaltıdan karşılık verdi, 90+8'de ise Jevtovic'in attığı gol ile Konyaspor, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Kayserispor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 9 maça çıkarken Konyaspor ise 2 hafta sonra kazanmayı başardı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campanharo'nun sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

37. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortaya yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

38. dakikada ceza sahası içinden Skubic'in yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

44. dakikada ceza sahası çizgisi önünde sağ çaprazda topu önünde bulan Sapunaru'nun sert vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı köşeden güçlükle çıkardı.

PENALTI | 45. dakikada Lennon'un sol kanattan içeri çevirdiği topta Jevtovic'in rakibine yaptığı hareket sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 45+4. dakikada Henrique'nin kullandığı penaltı atışında top, filelere gitti. 1-0

Kayserispor, Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

52. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

57. dakikada ceza sahasının hemen dışında kaleyi sağ çaprazdan gören Kvrzic'in sert vuruşunda kaleci Sehic köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

67. dakikada Skubic'in ortasında ceza sahasında yükselen Jevtovic'in müsait pozisyondaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Ahmet Çalık'ın sert şutunda top kaleci İsmail'de kaldı.

74. dakikada Kanga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Campanharo'nun şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

76. dakikada ceza sahasındaki Abdulkerim'in şutu kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu korner çizgisine yakın bölgede önünde bulan Shengelia, topu boş kale yerine taca gönderdi.

82. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta yerde seken topu kaleci İsmail kontrol etmeyi başardı.

GOL | 89. dakikada İsmail'in Hadziahmetovic'e yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Uğur, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1.

GOL | 90+8. dakikada Guilerme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Jevtovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2.

Karşılaşma Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Palabayık, Serkan Çimen, Samet Çiçek

HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Miguel Lopes (Dk. 64 Muğdat Çelik), Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah (Dk. 78 Oğuzhan Çapar), Lennon, Campanharo, Pedro Henrique (Dk. 78 İlhan Parlak), Kanga (Dk. 89 İlhan Depe)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Guilherme, Abdülkerim Bardakcı, Jetovic, Milosevic, Daci (Dk. 85 Uğur Demirok), Shengelia, Hadziahmetovic

GOLLER: Dk. 45+1 Henrique (Hes Kablo Kayserispor) - Dk. 87 Uğur Demirok, 90+8 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Henrique, Lennon, Kvrzic, İsmail Çipe, Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor) - Ahmet Çalık, Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)