ÖZET | Kayserispor - Kasımpaşa maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 4. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Bernard Mensah'ın şık golü ve 90+2'de Miguel Cardoso'nun attığı gol ile 2-0 mağlup etti.

Lige Altay'a karşı deplasmanda aldığı 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Kayserispor, sonrasında Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle oynadığı son 3 maçı yenilgisiz kapattı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Kayserispor, puanını 7'ye yükseltti. Kasımpaşa ise bu sezon ilk yenilgisini almış oldu ve 4 maç sonunda 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada İbrahim Akdağ’ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada boşta kalan topa Kayserispor’lu oyuncular dokunamadı. Defans topu son anda uzaklaştırdı.

22. dakikada Gökhan Sazdağ’ın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde Emrah Başsan’ın önünde kaldı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan’ın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

GOL | 33. dakikada Kayserispor'da Bernard Mensah, iki rakibinden çok şık şekilde sıyrılarak ceza sahası dışından sol ayakla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 90+2. dakikada sol çaprazda Mane'nin pasında hareketlenen Manuel Fernandes, kaleciden sayrılıp topu ortaya çıkardı ve çizgi üzerinde Miguel Cardoso, boş kaleye topu ağlara gönderdi: 2-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kayserispor, mücadeleden 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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Süper Lig | Yukatel Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Carole, Attamah, Uğur Demirok, Kolovetsios, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdığı, Mensah, Thiam

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Evren Eren Elmacı, Travnik, Bruma, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Jorgensen, Hajradinovic, Umut Bozok

Gol: Dk. 33 Mensah (Yukatel Kayserispor)

Sarı Kart: Dk. 45 Travnik (Kasımpaşa)

Kayserispor'da Uğur Demirok maç öncesi ısınmasında sakatlanarak yerini Yasir Subaşı'na bırakmıştı.